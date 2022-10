Christopher Scarver, el asesino de Jeffrey Dahmer: ¿Quién era? ¿Por qué lo mató? ¿Sigue vivo?

El asesino en serie Jeffrey Dahmer fue capturado el 22 de julio de 1991 cuando su última víctima, Tracy Edwards pudo escapar con vida de su apartamento. Momento en el que la policía logró capturarlo y descubrir el terror que había dentro de su vivienda.

Tras matar a sangre fría a 17 hombres y adolescentes Dahmer fue condenado a 15 cadenas perpetuas e ingresado en el Columbia Correctional Institute en Portage, Wisconsin. El asesino nunca volvería a salir de allí.

El 28 de noviembre de 1994 Jeffrey Dahmer era asesinado por otro preso de cárcel Christopher Scarver. En la serie de Netflix, 'Monstruo: La historia de Jeffrey Dahmer' Scarver es interpretado por Furly Mac.

¿Por qué estaba Christopher Scarver en la cárcel?

Christopher Scarver entró en prisión con 21 años tras matar a balazos el 1 de junio de 1990 a su jefe Steven Lohman. Delito por el que le condenaron a cadena perpetua. Entonces él trabajaba como carpintero en el Cuerpo de Conservación Juvenil de Wisconsin. Scarver y Lohman habían tenido una discusión por dinero, ya que quería un aumento pero al decirle que éste sería de 15 dólares decidió acabar con su vida.

Además, Christopher Scarver fue diagnosticado de esquizofrenia y sufría delirios mesiánicos. De hecho, llegó a escuchar voces que lo proclamaban como "El Elegido".

Fuly Mac como Christopher Scarver, el asesino de Jeffrey Dahmer | Netflix

¿Por qué mató Christopher Scarver a Jeffrey Dahmer?

Al parecer, Christopher Scarver había visto las atrocidades que Jeffrey Dahmer había hecho en el periódico. Los motivos exactos no se saben sobre por qué Scarver acabó con la vida de Jeffrey Dahmer pero en el año 2015 Associated Press publicó unas declaraciones suyas en el The New York Times donde decía que había sido un "encargo de Dios".

El New York Post publicó otras declaraciones del asesino de Dahmer en las que decía: "Algunas personas que están en prisión están arrepentidas, pero él no era uno de ellos".

Furly Mac como Christopher Scarver, el asesino de Jeffrey Dahmer | Netflix

Christopher Scarver no solo mató a Dahmer en la cárcel

El 28 de noviembre Christopher Scarver no solo mató a Jeffrey Dahmer también acabó con la vida de otro recluso en ese mismo ataque, Jesse Anderson. Ese día los tres presos estaban limpiando el gimnasio de la cárcel.

Al parecer la repulsión que sintió por los asesinatos que había cometido y la falta de remordimiento que Dahmer sentía fue lo que hizo que Scarver cogiera una barra de metal con la que golpeó a Jeffrey Dahmer hasta la muerte.

Christopher Scarver provocó graves heridas a Jesse Anderson, quién fallecería días después. Jesse Anderson estaba en prisión por matar a su mujer a la que apuñaló en la cara cinco veces. Él también se apuñaló pero logró sobrevivir. Tras matar a su esposa intentó culpar a dos hombres negros.

Christopher Scarver fue condenado a dos condenas perpetuas más por estos asesinatos.

¿Qué ha sido de Christopher Scarver tras matar a Jeffrey Dahmer?

Actualmente Christopher Scarver sigue con vida y tiene 53 años. El asesino de Jeffrey Dahmer fue trasladado al Correccional de Colorado y empezó a escribir poesía, legando a publicar en 2015 un poemario llamado 'God Seed'. Además, tiene un hijo de 27 años que tuvo estando ya dentro de la cárcel con el que tiene contacto a través de cartas.

Seguro que te interesa:

Tráiler del documental 'Conversaciones con un asesino: Jeffrey Dahmer'