Al final de la anterior temporada de 'Better Call Saul' dejamos a Jimmy preocupado. A Lalo sobreviviendo a un ataque en México orquestado por Gus Fring, el rey de Los Pollos Hermanos, con la ayuda de Nacho, que las pasaba canutas. Pero en esta despedida de 'Better Call Saul' todos los ojos están puestos en Kim, interpretada por Rhea Seehorn. Qué pasará con ella.

Dos años largos han transcurrido desde el último episodio de 'Better Call Saul' emitido en abril de 2020. Ante la expectación de los fans, los creadores –Vince Gilligan y Peter Gould– idearon un buen aperitivo para anunciar el estreno escondiendo la fecha en los dos adelantos que seguramente ocultaban más pistas. Los seguidores de 'Breaking Bad', tan acostumbrados también en 'Better Call Saul' a las sorpresas escondidas, se frotaron las manos.

La sexta (y última) temporada llega dividida en dos bloques. El primero (con doble episodio) se estrena el 19 de abril en Movistar Plus+ (el segundo llegará en julio, así que tendremos un veranito movido, con la emisión del último episodio de la serie en plena canícula, el 16 de agosto). Bob Odenkirk ya ha adelantado que todo irá más deprisa, que la trama se intensificará, y ha usado una palabra clave: "turbulenta". Esto significa que 'Better Call Saul' deje de ser 'Better Call Saul' para irse convirtiendo un poco más en 'Breaking Bad', al igual que Jimmy McGill se va pareciendo cada vez más al Saul Goodman que conocimos gracias a Walter White.

Porque aunque ya hemos visto ramalazos de Goodman en Jimmy, todos los que hemos seguido sus altibajos durante las últimas cinco entregas, sabemos que más pronto que tarde tiene que perderse del todo, como le ocurrió a Walter cuando se convirtió en Heinsenberg. En esta última temporada queremos ver a Jimmy transformándose ante el peligro, poniendo todo patas arriba, perdiendo la cabeza, echando la llave a la poca cordura y conciencia que le quede. Decía Odenkirk que Jimmy ha ido perdiendo su brújula ética. En efecto, el abogado ambicioso pero cutre, siempre sorteando la mala suerte, tiene que enfrentarse a "algo" que le haga estallar. Adelantaba Odenkirk que ese "algo" sería sangriento y doloroso. Siempre nos quedará en la récamara Gene Takovic, el alter ego superviviente que trabaja en una pastelería, con el miedo en el cuerpo. Porque Jimmy y luego Saul, se convierte en última instancia en Gene. Ese salto al futuro es uno de los mayores alicientes de estos últimos episodios. Sabemos que tras 'Breaking Bad', Saul sobrevivió llevando una doble vida. Aunque lo último que nos han contado es que le seguían la pista. Pero adelantó, se las arreglaría por su cuenta. Seguía solo, sin Kim, ¿o no?

Si las elecciones de la mujer de Walter White hicieron que la mayoría de los fans odiasen a Skyler, lo cierto es que Kim ha conseguido lo contrario. Se ha ganado a pulso un lugar en nuestros corazones. Que estos últimos episodios supongan su despedida, es uno de los mayores mazazos a los que nos tendremos que enfrentar. Tal vez, sea ese el dolor inmenso que no remonte Jimmy. Tal vez el corazón roto le convierta definitivamente en Saul. Pero nos gustaría que Kim saliera airosa, que no fuera carne de cañón. Ojalá hubiera un reencuentro dulce –con el sabor de los rollos de canela de Cinnabon– como remate final entre Gene y Kim (o como sea que se llamase ahora). Es cierto que Kim se la jugó en la quinta temporada, le gustó pasarse al lado oscuro y eso también puede conllevar pagar un precio muy alto. Pero con lo mal que lo ha pasado y seguirá pasándolo Gene…

Por algo, Saul se merecía su propio spin-off. A diferencia de Walter, que se va degradando y no hay marcha atrás, Saul va cayendo en picado, sí, pero siempre parece que vaya a haber una luz en el camino que le haga girar la cabeza hacía esa bondad que siempre ha existido en él. Kim lo supo ver y por eso queremos que Kim en última estancia le ayude en su última etapa como Gene. ¿Es mucho pedir? Habrá que verlo. Hasta entonces nos esperan 13 episodios que nos harán vibrar y especular. Que Bryan Cranston y Aaron Paul regresen como Walter White y Jesse Pinkman estaba más que cantado. Ya hubo un atisbo en la película 'El Camino' que supuso el cierre del personaje de Pinkman. Cómo no iban a aparecer en el final de 'Better Call Saul'. Es la forma más atractiva e inteligente de entrelazar finalmente la serie madre con su spin-off.

