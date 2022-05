'Plan de puesta en marcha' –en inglés, 'Plan and Execution'– ha sido el último episodio de esta primera parte de la sexta temporada. La serie regresará con sus últimos seis episodios a partir del 11 de julio, a episodio semanal en Movistar Plus+. Será un adiós el de Saul a Jimmy de lo más caluroso ya que no sabremos qué le ocurrió a Lalo, a Kim y a Gene hasta el 15 de agosto. Analizamos algunos detalles de los siete primeros episodios. Para empezar, todos coinciden en un titular con dos cosas que forman una pareja, como Vino y rosas; Zanahoria y palo; Negro y azul… Supongo que en la vida tienes la opción de elegir y está claro que las (también) parejas formadas por Jim y Kim, por Gus y Mike, y por Lalo y Hector Salamanca no siempre acertarán con sus elecciones. Y menos si hay un arma de por medio.

Wine and Roses - Vino y rosas (6x1)

Los primeros créditos de 'Better Call Saul' en color: las corbatas en blanco y negro pasan a ser de color. Una declaración de intenciones, ahora sí que sí de que Jimmy pasará a ser Saul Goodman. Es también la primera vez que no aparece Gene –el alias de Saul cuando debe huir tras los hechos acontecidos en 'Breaking Bad'– al comienzo de un episodio. Esto quiere decir que esa parte por el momento interesa menos (y tomará más fuerza en los episodios que faltan). Pero no por ello los guionistas se olvidan de Gene (o cómo Saul logró escapar finalmente, que es lo que como espectadores queremos). De hecho, por primera vez nos muestran la mansión en Albuquerque de Saul en la línea temporal de 'Breaking Bad', cómo un grupo de operarios hace inventario de los enseres embargados. Y aquí hay que fijarse:

junto al cuadro del apartamento de Kim donde ocultaba las notas sobre el complot contra Howard (Patrick Fabian) –trama principal de esta primera entrega– aparece la agenda de contactos criminales de Caldera (estos contactos serán oro para que Saul consiga a su clientela criminal potencial). También vemos el Cadillac blanco con la matrícula LWYRUP, que viene a significar “abogado arriba”. Saul consiguió llegar a lo más alto y tocar también fondo. Al desmantelar el despacho se cae al suelo el tapón de la botella de Zafiro añejo que Jimmy querrá comprar más adelante. Como sabemos, este tequila no existe y viene a representar en este universo que se ha llegado a lo más alto (recordemos que se bebía en aquella famosa escena de la piscina en 'Breaking Bad' con Fring pasándolo realmente mal). El título de este primer episodio es un guiño a la película 'Días de vino y rosas'. Una relación de pareja turbulenta. Mientras Jimmy se acobarda, Kim le anima a ser ostentoso por un lado y, por otro, a ganar poder, cueste lo que cueste. Kim le anima a cambiar de coche y de oficina mientras comen algo en el restaurante El Camino, una referencia a la película sobre Jesse (y una posible pista del regreso de Walt y Jesse, ¿será allí?). Kim es la que le habla del complot contra Howard, Jim no está tan seguro de seguir para adelante con su particular venganza. Kim tira a la basura el termo acribillado de Jimmy. Kim tiene claro que hay que avanzar.

Carrot and Stick - Zanahoria y palo (6x2)

En este episodio se acumulan los guiños a 'Breaking Bad'. La Estatua de la Libertad inflable de la intro será la que coloque Saul encima de su oficina. Cuando Nacho huye de los primos y casi está a punto de derribar a uno de ellos con el coche trae a la memoria cómo el primo fue atropellado por Hank. Frente al negocio de impuestos de los Kettleman –donde van Kim y Jimmy a amedrentarlos– aparece aparcado el mismo Chevrolet que comprará Walter en 'Ozymandias'. "Pase lo que pase después no va a ser como crees", le espeta Mike a Fring. ¿Cuál será la sorpresa que nos tienen guardada los guionistas?

Es Jimmy quien engaña a los Kettleman haciéndoles creer que Howard, el abogado en su caso, toma drogas. Kim vuelve a sugerirle que lo acompañará, algo que le resulta chocante. Es Kim la que los amenaza con denunciarles por fraude. Es ella la que vuelve a ir a por todas.

Rock and Hard Place - Entre la espada y la pared (6x3)

El episodio acaba con una pieza musical diferente destacando el tono oscuro de la trama por la muerte de Nacho. Al igual que Chuck –el hermano de Jimmy–, Nacho se suicida. Nacho lo hace a modo sacrificio para salvar a su padre. En esta escena, todos los que ven morir a Nacho son futuros muertos también (los primos, Gus, Hector, Mike…). En la intro hay un flashforward: en el lugar en el que muere Nacho crece una flor azul (un detalle delicioso). Volvemos a comprobar que es Kim la que manipula de nuevo a Jimmy, la maquiavélica. A ella se le ocurre robar el Jaguar de Howard, en vez de hacerse con un modelo parecido. Kim besa en la boca a Jimmy cuando cierran el plan. Le excita participar en semejante embolado con su pareja. Kim es muy clara: le pregunta a Jimmy si quiere ser una rata o amigo del Cartel.

Hit and Run - A la fuga (6x4) (dirige Rhea Seehorn)

En este episodio dirigido por Rhea Seehorn, hace su aparición la oficina del centro comercial Saul Goodman & Associates. También regresan los guiños a 'Breaking Bad' y más concretamente a la forma en la que Jimmy o Kim conocerán a Jesse Pinkman. Para empezar, Jimmy paga a una prostituta para que simule que acompaña a Howard en su Jaguar (Jimmy disfrazado de Howard). Wendy aparece desde la primera temporada con el mismísimo Jesse Pinkman. Kim, de hecho, le da una tarjeta de presentación por si tiene algún problema. Wendy bien podría dársela a Jesse. Otra conexión la tendría la taquería que menciona Kim cerca de la oficina de Jimmy. Jesse habló de Taco Cabeza en 'Breaking Bad' (1x7), ya que algunos de sus negocios con la droga tenían lugar allí. La situación

empuja a Jimmy a tratar con criminales –en el juzgado sus colegas no le quieren cerca por liberar a Lalo– y es así como conoce a Spooge, que le llama “el chico de Salamanca” y que se las verá con Jesse en la segunda temporada de 'Breaking Bad'. A Kim la seguía un coche que resultan ser hombres de Mike. Esto es interesante porque Kim se entera de que Lalo está vivo, pero no se lo dice a Jimmy. Mike se lo revela porque, le dice, “ella está hecha de un material más duro”. ¿Con el buen ojo que tiene Mike para las personas esto podría significar que Kim es una superviviente a pesar de todo?

Negro y azul - Black and Blue (6x5)

‘Negro y azul’ es el nombre de la canción de Los cuates de Sinaloa (en la que hablan de Heisenberg) y nombre del séptimo episodio de la segunda temporada de 'Breaking Bad' (justo el episodio anterior al debut de Saul Goodman). Seguimos con referencias a la serie madre. Jimmy se intenta tapar el ojo morado, algo que harán Walter, Mike y Jesse en el futuro. Kim menciona el eslogan: “Soy Saul Goodman, lucharé por ti”, que usará Jimmy en su anuncio del episodio en el que le conocemos en 'Breaking Bad'. Al igual que Kim –que teme que Lalo la siga–, Gus también está paranoico en Los pollos hermanos. Debajo de la Lavandería Brillante Mike y Gus bajan a la excavación, futuro megalaboratorio de anfetas donde trabajará Heisenberg.

Axe and Grind - Intereses personales (6x6)

El episodio diigido por Giancarlo Esposito arranca con un flashback a los años 80, cuando descubrimos que la madre de Kim la alentaba a robar. También vemos cómo Jimmy le echa un vistazo al libro de contactos del doctor Caldera, el veterinario delincuente. Entre los nombres se esconde una tarjeta de Best Quality Vacuum, lo que le conecta directamente con Ed Galbraith. Recordemos que ayudará a Gene. Lo interpretó Robert Forster que falleció. En la quinta temporada Gene le dice que no necesita de su ayuda que lo

hará él mismo. Esta posiblemente sea la misma tarjeta que el abogado Saul le da a Walter en 'Breaking Bad' (episodio 4x11). Volvemos a ver a Kim y Jim besándose de forma apasionada porque siguen adelante con su venganza contra Howard. Jimmy va a comprar Zafiro Añejo para celebrar pero se le trastocan los planes (ve al juez Rand Casimiro al que iban a suplantar). Y de nuevo, Jimmy quiere parar el plan, pero Kim, no, y regresa en su ayuda.

Plan and Execution - Plan de puesta en marcha (6x7)

El final de esta primera tanda de episodios acaba de la peor de las maneras posibles, con la muerte de Howard a manos de Lalo y delante de las narices de Jimmy y Kim. No solo el asesinato se produce en la casa de la pareja, sino que Kim y Jimmy gritan con auténtico terror. Su plan se les ha ido de las manos y se sentirán culpables de la muerte de Howard. Curiosamente, en esa habitación el único que sabemos que sobrevivirá es Jimmy. El destino de Lalo y Kim sigue siendo un misterio. De nuevo, el episodio acaba con una canción triste, como ocurrió en los episodios en los que murieron Chuck y Nacho. Howard se golpea contra la mesa antes de caer al suelo en un movimiento que recuerda al accidente de Chuck en la imprenta (episodio 2x9). Esto nos hace recordar que de ambas muertes tiene la culpa indirectamente Jimmy. No sabemos si esto le marcará para siempre o falta aún algo más. La última secuencia abre un nuevo escenario. Lalo quiere a Jimmy y a Kim como sus abogados, pero al mismo tiempo quiere matar a Fring. Mike está urdiendo la forma de atrapar a Lalo. Lalo quiere acabar con Fring aunque Hector Salamanca ya le ha advertido que no vaya por ese camino. Si Jimmy o Kim se ven acorralados siempre podrán acudir a Mike y tenderle una trampa a Lalo. La duda sigue siendo Kim. Es la que empuja a Jimmy a ser peor persona, pero Mike confía en ella. ¿Llegaremos a ver a Kim con Walter White y Jesse? Hagan apuestas. ¿Conseguirá Gene sobrevivir y reencontrarse con una Kim escondida tras un alias? Ojalá