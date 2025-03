Bella Ramsey habla de lo "encantador" que es Pedro Pascal y cómo ha sido reencontrarse en The Last of Us 2: "Me reconforta"

El emblemático TCL Chinese Theatre de Los Ángeles ha acogido la premiere de la esperada segunda temporada de The Last of Us, la serie de Max protagonizada por Pedro Pascal y Bella Ramsey. El evento contó con la presencia de los protagonistas y nuevos miembros del reparto, así como de los creadores de la exitosa ficción que regresará el 14 de abril a Max.

Bella Ramsey, quien retoma su papel como Ellie, expresó su entusiasmo por regresar a la serie y reunirse con Pedro Pascal. "Es increíble. Estoy muy agradecida de que hayamos podido hacer una segunda temporada y que estemos celebrando el estreno. Estoy muy emocionada de estar aquí. Esta segunda temporada es muy intensa, en cuanto a acción, drama y relaciones complicadas", manifestó la actriz en declaraciones a CulturaOcio.com a su paso por la alfombra negra.

La actriz asegura que es "reconfortante" trabajar junto a Pascal, quien interpreta a Joel en la serie. "Es muy agradable volver a estar con Pedro esta temporada. Es una persona que me reconforta mucho. Es muy cómodo estar con él. Fue realmente encantador volver a trabajar con él y con los nuevos miembros del reparto. Son todos brillantes y aportaron mucha frescura y al set", dice.

En los nuevos capítulos Gabriel Luna se mete de nuevo en la piel de Tommy. El actor adelantó que los seguidores pueden esperar una temporada aún más emocionante. "Los fans pueden esperar que todo se amplifique. Escenarios más grandes, más acción, más drama. Pueden esperar necesitar muchos pañuelos".

Isabela Merced también asegura que los incondicionales de la serie se encontrarán con "una montaña rusa de emociones, amor romántico y amor platónico". La joven promete muchas risas y lloros en el regreso de la serie de Max.

En los nuevos episodios de The Last of Us, han pasado cinco años después de los acontecimientos de la primera temporada. Joel y Ellie se ven arrastrados a un conflicto entre ellos y a un mundo aún más peligroso e impredecible que el que dejaron atrás.

El nuevo reparto incluye a Kaitlyn Dever como Abby, Isabela Merced como Dina, Young Mazino como Jesse, Ariela Barer como Mel, Tati Gabrielle como Nora, Spencer Lord como Owen, Danny Ramirez como Manny y Jeffrey Wright como Isaac. Catherine O'Hara también forma parte del reparto como actriz invitada. The Last of Us, basada en la aclamada franquicia de videojuegos desarrollada por Naughty Dog para las consolas PlayStation, está escrita y producida ejecutivamente por Craig Mazin y Neil Druckmann.

La segunda temporada, de The Last of Us, compuesta de siete episodios, se estrena el lunes 14 de abril en Max.