Pedro Pascal quedó "horrorizado" con su look en esta película y se ha negado a este cambio en su cara desde entonces

Pedro Pascal, calificado por los fans como "el novio de Internet", es el actor que rara vez decepciona y ha conquistado corazones y críticas con éxitos como Narcos, The Mandalorian o The Last of Us. Parecía imposible que su aspecto en pantalla no fuese alguna vez sinónimo de perfección... sin embargo, siempre hay una excepción que confirma la regla.

Pascal la vivió en una película, cuando el actor fue completamente transformado para un papel que lo incomodó tanto que desde entonces ha decidido no volver a dejarse ver con ese aspecto.

Fue en la secuela Wonder Woman 1984, del Universo DC, donde Pedro interpreta a Maxwell Lord. Para el papel tuvo que afeitarse por completo y dejar su inconfundible barba habitual, además de ponerse una peluca poco... favorecedora. Pascal ha recordado en un vídeo junto a Vanessa Kirby, su compañera de reparto en Los 4 Fantásticos, cómo su look 'limpio' no encajaba con su esencia.

Pedro Pascal como Maxwell Lord en Wonder Woman 1984 | Warner Bros.

"Me sale una mierda de barba, pero si me la afeitara entera… me vería fatal. Estoy totalmente en contra de que me afeiten por completo. Me horrorizó tanto mi aspecto en Wonder Woman 1984. Me encantó la película, pero me horrorizó tanto mi aspecto que nunca he vuelto a afeitarme. A menos que fuera absolutamente necesario", confiesa.

Desde entonces, Pascal ha adoptado su barba y bigote como parte indispensable de su identidad pública y artística. Incluso para su papel más reciente como Reed Richards (Señor Fantástico) en Los 4 Fantásticos: Primeros Pasos, su icónico bigote fue aprobado como parte de un "proceso creativo colaborativo", como él mismo explicaba, que respetó su estilo personal, lo que ha sido criticado por algunos puristas del cómic.