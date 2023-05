Bart Simpson, Sheldon Cooper o Batman recrean el momentazo de David Bisbal: "¿Cómo están los máquinas?"

Hace unas semanas, David Bisbal, el cantante y coach de 'La Voz', se hizo viral en redes sociales tras difundirse un video suyo saludando a un grupo de fans diciendo: "Bueno, ¿cómo están los máquinas? Lo primero de todo".

La frase, que ya conoce casi toda España, ha sido convertida en meme y también versionada, como es el caso del video de @Hermoti, el actor de doblaje que se hizo famoso en redes sociales por doblar canciones famosas en YouTube con las voces de personajes icónicos de la televisión.

El actor animó a sus compañeros de profesión a reproducir la frase del cantante de Almería, pero con las voces de los personajes de algunas de las series más populares en nuestro país. En el vídeo, podemos escuchar a Bart Simpson, Rick Sánchez, Sheldon Cooper, Sansa Stark, Batman o Patricio Estrella 'saludando a los máquinas' con la famosa frase de Bisbal.

"Lo prometido es deuda!! 19 de los mejores actores de doblaje del país saludando a los máquinas (Vedlo entero). Ha costado mucho trabajo pero merece la pena todo el esfuerzo. Es auténtica MAGIA. Dadle mucho amor, a ver si conseguimos que @davidbisbal lo vea!!", ha compartido el actor de doblaje en su cuenta de Twitter.

El tuit ha llegado hasta el mismo David Bisbal, que ha publicado el vídeo en su cuenta y ha comentado: "Cuando ya pensaba que había visto todas las versiones aparece esta maravilla!".

En el vídeo han participado varios actores de doblaje de 'Los Simpson' como David García Vázquez en la voz de Kent Brockman, Carlos Ysbert como Homer Simpson y Sara Vivas como Bart Simpson, Sandra Jara saludando a las máquinas como Vanellope Von Schweetz en '¡Rompe Ralph!', Eduardo Gutiérrez como Stewie Griffin y Adelaida López dando voz a Meg Griffin en 'Padre de familia', Txema Moscoso como Rick Sánchez en 'Rick y Morty', Abraham Aguilar haciendo de Bender en 'Futurama' y César Díaz Capilla como Patricio Estrella en 'Bob Esponja'

Y también actores de doblaje de series y películas no animadas como 'Juego de Tronos' con Miguel Ángel Montero poniendo voz a Jaime Lannister y Neri Hualde como Sansa Stark, Fernando Cabrera con la voz de Sheldon Cooper en 'The Big Bang Theory', Claudio Serrano como Batman, personajes de Marvel con Juan Lógar Jr. como Rocket en 'Guardianes de la Galaxia, José Posada como Deadpool e Iván Muelas dando voz a Doctor Strange, Graciela Molina como Michelle Flaherty en 'American Pie', Luis Posada como el famoso pirata Jack Sparrow en 'Piratas del Caribe' y Rafael Azcárraga poniendo voz a Kratos del videojuego 'God of War'.