Así es 'Paper Girls', la adaptación sobre viajes temporales perfecta para fans de 'Stranger Things'

¿Unas repartidoras de periódico las protagonistas? En efecto. Al único que recuerdo entregando puerta por puerta un diario como protagonista en una serie de televisión es a Chris Elliott en 'Búscate la vida' y ya ha llovido.

Un detalle curioso, como otros tantos, en una miniserie como 'Paper Girls' (tiene 8 episodios) con el que intenta diferenciarse de ficciones parecidas. Y eso se lo debemos al aplaudido cómic de Brian K. Vaughan y Cliff Chiang en el que se basa. Publicado de 2015 a 2019 y ganador de varios premios Eisner (los Oscar del tebeo), impone sus propias reglas. Desde tener a cuatro niñas de 12 años como protagonistas, a sumergirnos en una compleja trama de viajes en el tiempo con múltiples personajes.

La esperada adaptación cuenta con Brad Pitt y Sandra Oh ('Anatomía de Grey') entre sus múltiples productores. Al frente, más mujeres: creada por Stephany Folsom (‘Toy Story 4’, la nueva ‘El Señor de los Anillos’), dirige Georgi Banks-Davies (ganadora del BAFTA a talento emergente por ‘I Hate Suzie’ en 2020); Destiny Ekaragha (‘The Ned of the F***ing World’); Karen Gaviola (‘Lucifer’) y Mairzee Almas (’Outlander’).

El primer episodio sienta las bases de este nuevo universo, aunque queden muchos flecos por explicar. Los lectores del cómic irán con ventaja, obviamente. La serie arranca en nuestro presente para viajar al pasado, acostumbrando ya al espectador para lo que le espera, porque la acción y los saltos temporales serán una constante en la historia. Una de las niñas, Erin, es la nueva repartidora de un barrio residencial de Cleveland, en Ohio. En la noche del 1 de noviembre de 1988 se hace amiga del resto de chicas que comparten su mismo oficio. Así es como Tiffany, Erin, Mac y KJ (interpretadas por

Camryn Jones, Riley Lai Nelet, Sofia Rosinsky y Fina Strazza inician una amistad que perdurará para siempre. Aunque ellas aún no lo saben. Esa mañana con ecos de Halloween, son acorraladas por un grupo de chavales disfrazados (uno de ellos, de Freddy Krueger, muy fan). Ellas ya demuestran que nada les va a parar cuando deciden vengarse, así es como los siguen y acaban en una casa donde parece haber una máquina del tiempo. Una serie reciente, ‘Yellowjackets’, también contaba los cambios de un grupo de chicas tras superar un horrible accidente de avión. Aquí el "accidente" es encontrarse ese extraño artefacto, cuando el cielo se vuelve rosa y todo resulta desconcertante.

Las cuatro chicas, que no saben qué hacer en un inicio, descubrirán que hay una guerra entre viajeros del tiempo. Una de las facciones (algo que me recuerda en términos de radicalidad al ejército de los ’12 monos’), que se hace llamar Los Viejos y está liderada por el Abuelo, quiere mantener una única línea temporal, algo que parece estar de moda últimamente con películas como ‘Todo a la vez en todas partes’ (que llega también hoy viernes a Movistar Plus+) y series como ‘Loki’ (Disney+), con Tom Hiddleston. Para el Abuelo trabaja la comandante del ejército Priora (Adina Porter, ‘American Horror Story’), que aparece disparando a diestro y siniestro desde el primer episodio.

Si en la magnífica película ‘Looper’, con Bruce Willis y Joseph Gordon-Levitt, los asesinatos están prohibidos en el futuro (y por eso los condenados son enviados al pasado para ser eliminados), en ‘Paper Girls’ lo que está prohibido, por paradójico que parezca, son los viajes en el tiempo. Porque algunos han puesto en duda hasta qué punto se puede y se debe modificar el pasado. Pero las niñas, sin saberlo, son teletransportadas de 1988 al minuto exacto en el que arranca la serie (en nuestro presente que es su futuro, por situarnos), y así es como Erin se encuentra con su versión adulta, interpretada por Ali Wong (‘Quizás para siempre’), echando por tierra todas las enseñanzas de ‘Regreso al futuro’. De hecho, se aleja de la saga de Robert Zemeckis porque lo que se encuentran las chicas es mucho más aterrador.

La comedia no entra en la ecuación y sí un buen chute de ciencia-ficción ambientada en múltiples épocas (con robots gigantes incluidos). Las comparaciones con ‘Stranger Things’ son inevitables, aunque en ‘Paper Girls’ se explotan mucho más los conflictos generacionales y la visión es mucho más femenina, incluyendo un personaje queer. Algo sabe Brian K. Vaughan, el autor del cómic, que fue uno de los guionistas de la serie de Marvel ‘Runaways’ (2017), en la que también el número de chicas supera al de los chicos.

En definitiva, ‘Paper Girls’ juega, por un lado, con la acción pura y dura, y por otro, tal vez el más atractivo, con el paralelismo entre las vivencias del pasado y del futuro de las protagonistas. Ellas tendrán que luchar por encontrar el camino de vuelta a casa, lo que les hará viajar a diferentes momentos de sus vidas, teniendo la oportunidad de conocer a sus diversos clones y acceso a todo lo que les pasará en el futuro (si tendrán pareja o no, si estarán enfermas, si se arrepentirán de algunas decisiones…). Las chicas deberán enfrentarse a todo tipo de villanos, que para eso su misión es salvar el mundo, pero tal vez lo más interesante para el espectador sea asistir a su desarrollo, cómo se entienden y confían las unas en las otras para lograr sus objetivos, inmersas en una aventura llena de imaginación y diversidad.