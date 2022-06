Así acaba 'Obi-Wan Kenobi': El enfrentamiento final con Darth Vader

Episodio 1

Los seis episodios de 'Obi-Wan Kenobi' han sido dirigidos por Deborah Chow, que, como en 'The Mandalorian' (suyas son un par de entregas), narra el secuestro de un ser adorable (en esta ocasión la pequeña princesa Leia de 10 años es un trasunto de Baby Yoda), su liberación por un guerrero (aquí el mandaloriano es Obi-Wan Kenobi) ayudado (o atacado) por un buen número de personajes pintorescos. El gran atractivo de este spin-off de la saga es ver de nuevo a Ewan McGregor interpretando a Obi-Wan, que en la primera parte sale de su retiro impuesto. En esta parte 1 además conocemos a los villanos de la serie encabezados por el Gran Inquisidor (Rupert Friend) y Reva, la Tercera Hermana (Moses Ingram). Leia (Vivien Lyra Blair ) es secuestrada por Vect Nokru (Flea de los Red Hot Chili Peppers). También vemos a Jimmy Smits como el senador Organa y a Joel Edgerton como Owen Lars.

Episodio 2

En la peligrosa Daiyu, Obi-Wan rescata a la princesa Leia tras enfrentarse a Vect Nokru y salir airoso. El Gran Inquisidor releva a la Tercera Hermana, Reva, porque ha desobedecido sus órdenes. De todas formas Reva, que va mucho a su aire, ofrece una recompensa por Obi-Wan lo que pone en pie de guerra a todos los cazarrecompensas torticeros de la zona. Cuando Leia se viste con una capa verde no puede ser más Baby Yoda. Como la niña es muy suya (vaya 10 años que se gasta) escapa porque cree que Obi-Wan le miente y en realidad es el secuestrador. Gracias a esta rebeldía precoz, Obi-Wan debe usar la Fuerza para salvar a Leia de precipitarse al vacío. Ya no queda duda: el hombre que se hace llamar Ben es un jedi. Un falso jedi, Haja Estree (Kumail Nanjiani) ayuda a Obi-Wan a escapar (aquí se trata de salir por patas todo el rato). Mientras Reva amenaza a Obi-Wan con llevarle ante Darth Vader y le hace saber (para escalofríos corporales de Obi-Wan y alegría nuestra) que su antiguo aprendiz Anakin Skywalker sigue vivo. Así es: el episodio acaba con Vader despertando dentro de un tanque de bacta y Obi-Wan recibiendo la perturbación de la Fuerza. Ojo a dos cameos: el soldado clon de la Legión 501 al que da limosna Obi-Wan es Temuera Morrison (‘El libro de Boba Fett’) y la joven con el pelo rosa que ayuda a Obi-Wan con las especias no es otra que la hija del protagonista en la vida real, Esther McGregor.

Moses Ingram como Reva | Disney +

Episodio 3

En Mustafar lo de Vader es un espectáculo: sobre su cuerpo desnudo se van acoplando las piezas de su icónica armadura. Promete a Reva el puesto del Gran Inquisidor si caza a Obi-Wan. En Mapuzo, es tal la paranoia que Obi-Wan cree ver a Anakin en el horizonte. Así es como Hayden Christensen hace su primera aparición sin máscara. Leia (que, insistimos, es una lideresa nata) hace autostop (tal cual). En el vehículo que conduce el alienígena Freck (que tiene en la versión original la voz de Zach Braff) coinciden (ya es mala suerte) con varios stormtroopers que también hacían dedo. Falsa alarma. Cuando el grupo se va, Leia aprovecha para preguntar a Obi-Wan por sus padres biológicos (esta nos la sabemos, pero ella se queda con las ganas). Obi-Wan insinúa entonces que él tiene un hermano al que recuerda vagamente (se trataría de Owen Lars). Entra en escena un nuevo personaje que les ayuda (como no podía ser de otra forma) a escapar, la oficial Tala Durith (Indira Varma), el contacto de Haja y muy fan de los Jedis. Ella revela a Obi-Wan la existencia de la Senda, una red secreta en contra del Imperio. Vader y Obi-Wan se enzarzan en una lucha con espadas láser. Obi-Wan le echa en cara “en qué se ha convertido”, y Vader le replica: “Tú me hiciste así”. La tensión se palpa en el aire. Obi-Wan tiene las de perder, Vader le alza, le prende fuego a su alrededor y si no es por Tala el jedi hubiera acabado vuelta y vuelta en la parrilla. Mientras, Leia se encuentra con Reva al intentar escapar.

Episodio 4

Al igual que Vader, Obi-Wan se recupera en un tanque de bacta en Jabiim. Mientras, Leia ha sido secuestrada en la Fortaleza Inquisitorius. Para que Reva nos caiga aún peor le dice a la niña que Obi-Wan ha muerto, la esposa (tal y como hicieron con Baby Yoda, otro guiño más) y luego la tortura psicológicamente. No llega a trepanarle el cuerpo porque Obi-Wan y Tala logran infiltrarse en la Fortaleza con la autorización de oficial de ella y la ayuda de otro nuevo personaje, Kawlan Roken (O’Shea Jackson Jr, el hijo de Ice Cube). En realidad, Obi-Wan debe entrar buceando para encontrarse con algo espeluznante: en una cámara de seguridad almacenan varios Jedi muertos (entre ellos Tera Sinube) lo que nos revela que la nave no es una fortaleza, sino una tumba. Una vez más, Leia es liberada por Obi-Wan, que consigue contener el agua de una pared de cristal a punto de romperse en uno de los túneles. Como si fueran Mortadelo y Filemón, Obi-Wan escapa de la nave con Leia escondida bajo su abrigo y justo cuando Reva los pilla in fraganti los salva Sully. Esto enfurece a Vader, peor Reva que es muy lista le explica que puso un rastreador en la nave para saber la ubicación de la Senda.

Episodio 5

En esta entrega se intercalan varios flashbacks de Obi-Wan y su padawan Anakin peleando con sus espadas láser, y cómo ya se le veía la tendencia al lado oscuro del futuro Vader. En la actualidad, Reva se gana los galones y Vader la nombra Gran Inquisidora. Y llega la gran revelación justo cuando la ascienden: Reva, en realidad, presenció de niña cómo Skywalker lideró el ataque al templo Jedi la noche de la Orden 66, dando muerte a varios niños y ella sobrevivió haciéndose la muerta. Reva también fue niña como Leia y por lo que cuenta igual de espabilada. Así que en realidad lo que busca es vengarse de Vader pero no confía en Obi-Wan porque fue él el que le entrenó. En un último forcejeo, Tala es herida y se hace estallar retrasando el avance de los soldados al icónico grito de: “¡Que la Fuerza te acompañe!”. Mientras el Destructor Estelar de Vader viaja hacía Jabiim donde han localizado al grupo de rebeldes, Obi-Wan hace lo imposible por defenderlos en un hangar que intentan proteger contra el asedio. Los refugiados y combatientes de la Senda escapan finalmente en un carguero, haciendo creer a Vader que van en otro (este usa su Fuerza en balde). Vader se queda solo rascándose la cabeza cuando, para rematar, Reva le ataca. Vader la apuñala y la deja morir pues escondía sus verdaderas intenciones (en el lado oscuro todos mienten). En ese momento aparece vivo el Gran Inquisidor al que habían dado por muerto y le hace la pelota máxima a Vader. En el último momento ¡sorpresa! una moribunda Reva coge el holoproyector que se le ha caído al suelo al despistado de Obi-Wan. Este se había comunicado con Organa y es así como descubre la existencia del hijo de Anakin. En la última escena se ve al joven Luke (Grant Feely) durmiendo tranquilamente en la casa de los Lars en Tatooine sin saber lo que le espera.

Ewan McGregor en 'Obi-Wan Kenobi' | Disney+

Episodio 6

Lord Vader sigue empeñado en doblegar a Obi-Wan y le interesa menos atrapar a los insurgentes. Mal hecho porque son el germen de la futura Resistencia, y Laia es el futuro como le dice Obi-Wan. Vader los que persigue con la misma música que se escucha en ‘El imperio contraataca’ cuando persiguen al Halcón Milenario. De ahí que acabe láser en mano enfrentándose de nuevo al jedi. Obi-Wan acaba enterrado vivo mientras Vader lanza una premonición: “Siempre perderás”. Vader vuelve a dar por muerto a su adversario (ya lo hizo con Reva). Magnífica la secuencia en la que Obi-Wan resurge poderoso y lapida a Vader. Este, con el casco medio roto, pierde su voz de ultratumba, para confesar a Obi-Wan que quien mató a Anakin fue él mismo.

"Entonces mi amigo está muerto", zanja Obi-Wan llamándole Darth y se va. Adiós Anakin, hola Vader. Los Inquisidores mientras tanto no sabemos qué hacen. Suena la marcha imperial con Vader hablando con el emperador, un momentazo. La pelea corre en paralelo al enfrentamiento entre la Tercera Hermana y Owen al que localiza fácilmente. Le acompaña su mujer Beru (Bonnie Piesse), mientras Luke huye. Reva localiza a Luke y se ve a sí misma de pequeña, recordando de nuevo el rato malo que pasó. Reva no lo mata finalmente y llora desconsolada. Y Obi-Wan que es muy majo la libera. En un día soleado, la niña Leia (de lo mejor de la serie) se viste con cartuchera incluida (y se toca sus moñitos) y ya anuncia que cambiará algunas cosas. El senador Organa teme por su futuro y vaticina que el Imperio se hará más fuerte. Obi-Wan se despide de Leia asegurándole que podrán verse algún día, pero han de ser cautos. Y saluda a Luke cuando Owen se lo permite. La última escena esconde el último gran cameo, el del holograma de Liam Neeson como maestro Qui-Gon. "Vamos, nos aguarda un largo camino", le dice, mientras Obi-Wan cruza el desierto. Y aquí es cuando todos pensamos, que la Fuerza te acompañe amigo.