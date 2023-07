De Arnold Schwarzenegger a Cynthia Nixon: Los actores que pasaron del cine y la TV para meterse en política

Inmersos en la campaña política de cara el 23-J, las elecciones, junto con las vacaciones de verano, son la conversación estrella cuando nos encontramos con amigos, en un descanso del trabajo o atrapados con el vecino en el ascensor. Pero aquí en España, desafortunadamente o no, no tenemos grandes estrellas del cine y la televisión que decidan meterse en política e intentar salir elegidos como presidentes. En Estados Unidos, que ya tuvieron con Ronald Reagan a un presidente que había sido antes actor de Hollywood, la cosa es diferente y no son pocos los famosos que han pasado de una esfera de lo público a otra. Si su paso por 'Solo en casa 2' cuenta como ser actor, entonces podemos nombrar a Donald Trump, pero hay muchos más casos.

Shirley Temple

Shirley Temple | Getty

Reagan fue elegido presidente, por el Partido republicano, en 1981, pero antes había sido Gobernador de California entre 1967 y 1975. Justo en ese año que empezó en política, el 67, también lo intentó otra actriz, Shirley Temple. La que fuese niña prodigio de Hollywood, con infinidad de películas rodadas a muy temprana edad y un premio Oscar, se retiró del cine a los 21 años y, después, se interesó por la política. Intentó sin éxito llegar al Congreso, pero después inició una carrera diplomática, representando a EEUU en Naciones Unidas o como embajadora de su país en Ghana o Checoslovaquia.

Cynthia Nixon

Cynthia Nixon cuando intentó ser gobernadora de Nueva York | Getty

Gracias a 'Sexo en Nueva York', el nombre de Cynthia Nixon está asociado a la ciudad de la Costa Este estadounidense. Pero también porque, en 2018, la que fuera Miranda en la pequeña pantalla trató de convertirse en Gobernadora de Nueva York, aunque perdió las primarias del Partido demócrata contra Andrew Cuomo. Tras su breve paso por la política, volvió a la interpretación, apareciendo en las series 'Ratched', 'The Gilded Age' y 'And just like that...', estas dos últimas ambientadas, precisamente, en la ciudad de Nueva York.

Arnold Schwarzenegger

Arnold Schwarzenegger y su mujer Maria Shriver durante la campaña electoral para ser gobernador de California en 2003 | Getty

Aunque si hablamos de gobernadores celebrities, por supuesto quien primero nos viene a la cabeza es Arnold Schwarzenegger, a quien incluso se le puso el apodo de "The Governator" en referencia a su papel de Terminator. A diferencia de muchos otros actores más cercanos a los demócratas, Schwarzenegger ya mostraba su preferencia por los republicanos en los años ochenta, cuando apoyó a George H.W. Bush en un mitin. Después de varios cargos políticos, como presidente del Consejo de Salud, Física y Deportes, finalmente se presentó a Gobernador de California y salió elegido en 2003 y 2006, terminando su mandato en 2011 y posteriormente regresando a la interpretación.

Clint Eastwood

Clint Eastwood | Getty

También republicana y también en California, pero a una escala menor, ha sido la carrera política de Clint Eastwood. En 1986 fue elegido alcalde de Carmen-by-the-Sea, una pequeña ciudad de menos de cuatro mil habitantes, y ejerció un mandato. Después no ha ocultado a lo largo de los años su inclinación republicana, participando en numerosos actos del partido para dar su apoyo.

Ben Savage

Conocido por todo el mundo como aquel niño de la sitcom 'Yo y el mundo', Ben Savage, ahora adulto de 42 años, también es licenciado en Ciencias políticas por la universidad de Standford. En agosto del año pasado se presentó como candidato al ayuntamiento de su ciudad, West Hollywood, pero no salió elegido. No obstante, no se rinde: en marzo de este año anunció que se presentaría como candidato del partido demócrata por el distrito 30 del Congreso de California. En los últimos años ha tenido pequeños papeles en televisión en series como 'Mentes criminales' y 'Homeland', además de retomar su rol en la continuación de la serie que le hizo famoso, 'Girl meets World'.

Kal Penn

Kal Penn con Michelle Obama | Getty

Conocido por haber interpretado al doctor Lawrence Kutner en 'House', además de papeles en otras series como 'The Big Bang Theory' o 'Cómo conocí a vuestra madre', Kal Penn dejó durante un tiempo la interpretación al ser fichado por la administración de Barack Obama en 2009, cuando ocupó el cargo de Director asociado de la Oficina de Participación Pública de la Casa Blanca. De hecho, esta oferta política fue lo que provocó que su personaje de 'House' tuviese que desaparecer de la serie.

Y en España...

Toni Cantó | EFE

En nuestro país no son tantos los actores que han dado el salto en política (aunque sí son más dados a hacerlo los deportistas, como Roberto Sotomayor, Marta Domínguez, Ruth Beitia o el exentrenador de baloncesto Pepu Hernández), siendo el referente más claro el de Toni Cantó, quien ha sido diputado del Congreso por dos partidos políticos, primero UPyD y luego Ciudadanos, para después dirigir durante un tiempo la Oficina del Español que creó Isabel Díaz Ayuso para él. No obstante, no es el único: Juanjo Puigcorbé fue concejal del Ayuntamiento de Barcelona por Esquerra Republicana entre 2015 y 2018.