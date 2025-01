Najwa Nimri sorprende al desvelar qué hace con los premios que gana: "Soy folclórica hasta un punto"

Este fin de semana se han celebrado en Pontevedra los Premios Feroz 2025 donde la industria cinematográfica de nuestro país ha tenido su primera gran cita antes de los Premios Goya.

Entre las nominadas estaba Najwa Nimri quien competía por hacer con el premio a Mejor actriz protagonista de una película por su papel en La virgen roja, aunque finalmente fue a parar a Emma Vilarasau por Casa en flames.

Durante su paso por la alfombra roja Nimri estuvo hablando con los medios allí presentes a quienes les dijo que siempre piensa que no va a ganar: "Yo nunca cuento con qué me lo van a dar, sinceramente. Nunca me pongo nerviosa por eso".

Aunque lo que más sorprendió fue su respuesta cuando le preguntaron qué hace con los premios que gana: "Se los dejo a ellos", dice señalando a sus representantes.

"¿Nunca te los quedas para ti? ¿Los pones en algún sitio?", le decían: "No, no. Los tienen en la oficina". "Siempre me ha dado como un poco de pudor cuando la gente viene a casa".

"O sea, los aprecio, pero... Pues porque estás exponiendo... Es como tener fotos tuyas de las revistas. Enmarcarlas y ponerlas, ¿no? Te tienes que hacérselas comer a tu hijo, a tu novio. Me parece demasiado. Mucho de ti, ¿no?", sigue explicando. "Soy folclórica hasta un punto. O sea, no tanto, tanto, tanto".

"Hay gente que los vende también, ¿eh?", le dice el reportero: "Hombre, yo sí. Yo sí ganara dinero con eso, sí - ¿Sí? - Pues mira, eso sí podría hacerlo, pero...", termina diciendo en broma.