La actriz de Lady Danbury critica a Los Bridgerton por sus problemas para resaltar la piel negra

Adjoa Andoh es una renombrada actriz británica, conocida mundialmente por su interpretación de Lady Danbury en Los Bridgerton, la exitosa serie de Netflix ambientada en la era de la Regencia cuya tercera "picante" temporada se ha estrenado recientemente. En la serie, Lady Danbury es un personaje influyente y perspicaz, que juega un papel crucial en la alta sociedad londinense.

Recientemente, Andoh ha alzado la voz sobre un problema recurrente en la industria del entretenimiento: la inadecuada manera de iluminar a los actores negros en series y películas. Durante un reciente episodio del podcast Stirring It Up, la actriz ha compartido sus preocupaciones y experiencias personales sobre este tema:

"La conversación sobre iluminar la piel negra en cada una de las series no ha cambiado nada", se lamenta. "Quiero permanecer en el personaje. Solo quiero aparecer y ser Lady Danbury, hacer lo que tiene que hacer y estar totalmente comprometida con eso".

Mirando hacia atrás en su carrera, Andoh ha admitido que en el pasado no siempre se sintió con la confianza necesaria para abordar este tipo de cuestiones:

"Siempre una parte de mí piensa: 'Oh, no quiero hacerlo. No quiero armar un escándalo'. Cuando la gente dice que somos peleonas o militantes o todo eso, lo que quiero decir es: 'Soy solo un ser humano y solo quiero hacer realidad el don con el que he sido bendecida. Quiero hacerlo de manera libre, como veo que hacen muchas otras personas'".

Adjoa Andoh como Lady Danbury en 'Los Bridgerton' | Netflix

Por último, la actriz ha expresado su deseo de que su color de piel no sea un factor determinante en los papeles que se le ofrezcan en el futuro: "No quiero pensar en eso. Solo quiero conseguir el trabajo porque soy genial o no conseguirlo porque soy una mierda".

Las palabras de Adjoa Andoh subrayan la necesidad de una mejor representación para los actores negros, destacando un problema persistente en la industria del entretenimiento. Su necesidad de abordar este tema resalta la urgencia de un cambio significativo y una mayor conciencia en las producciones cinematográficas y televisivas.