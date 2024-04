El actor Chance Perdomo se reconcilió con su padre biológico poco antes de morir: "Ambos empezamos a llorar"

El pasado mes de marzo el mundo decía adiós al actor Chance Perdomo. Con tan solo 27 años falleció en un grave accidente de moto y no se pudo hacer nada por salvar su vida. Perdomo era conocido por sus papeles como Ambrose en Las escalofriantes aventuras de Sabrina, Landon en las películas de After o Andre en Gen V. Sus compañeros de estos y otros proyectos lloraron su muerte tras enterarse de la triste noticia.

Ahora, ha salido a la luz una entrevista póstuma en el podcast Inside Of You de Michael Rosenbaum. En ella, habló de su carrera y de su vida personal. El intérprete profundizó en cómo le criaron y reveló que había retomado la relación con su padre biológico.

"Me parezco a mi madre. Ella es una mujer latina muy cariñosa, pero al mismo tiempo, si no estás en la mierda te dice 'levántate de una puta vez y no seas nenaza'. Y yo le decía: '¿Puedes darme un abrazo mamá?'", contó Chance.

A esto añadió que tuvo "figuras paternas increíbles" que ayudaron a criarlo, pero que no fue hasta que saltó al estrellato que decidió ponerse en contacto con su padre biológico.

"No comencé a conocer adecuadamente a mi padre biológico hasta años más tarde. Estaba un poco aprensivo porque todavía tenía el resentimiento y eso era lo que me impulsaba la mayor parte del tiempo. Comenzamos a comunicarnos cuando mis series aumentaron y tuve reconocimiento. Entonces sospeché", comenzó explicando Perdomo.

"Fui a verle en 2018 a Glendora, California, y un muy querido amigo mío me llevó en coche hasta allí para que le viera. Llamé a su puerta y en el momento en que se abrió ambos comenzamos a llorar. Lloré como un niño, como un hombre y todo lo demás. No fui por mí, fui por él, pero irónicamente, porque de eso saqué bastante provecho oyendo y escuchando", dijo el actor.

"A medida que crezco, entiendo la situación por parte de mi madre y por parte de mi padre, y luego la verdad. La reconciliación no era por mí, pero eran cosas que estaban saliendo a la luz: años y décadas de cosas. Fue bonito. Quizás vaya a verlo pronto", terminó de decir.