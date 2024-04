La desgarradora carta de despedida de Abbey Cowen (Sabrina) a Chance Perdomo tras fallecer con 27 años

El joven actor Chance Perdomo fallecía hace unos días en un accidente de moto con solo 27 años, dejando devastado al mundo del espectáculo y todos los que le conocieron.

Conocido por sus papeles en la serie de Las escalofriantes aventuras de Sabrina, la saga After y la serie Gen V, Chance tenía una prometedora carrera por delante y sus compañeros se han mostrado en shock por lo ocurrido.

Tras la despedida de Kiernan Shipka, protagonista de Sabrina, ahora también se ha despedido su amiga Abigail Cowen. Abbey interpretó a Dorcas Night de las Weird Sisters en la serie, mientras que Chance tenía el papel del tío Ambrose Spellman.

Abbey Cowen y Chance Perdomo | Instagram

Cowen ha publicado varios vídeos y fotos adorables junto a Chance a la par que una desgarradora carta en la que intenta expresar su duelo.

"En realidad no sé qué decir ahora mismo, y no sé si debería decir nada, pero antes de nada quiero pedir oraciones para los seres queridos y familia de Chance", comienza la actriz.

"Me ha llevado un tiempo poder siquiera asimilar esto, y más aún coger el teléfono para escribir algo. Y ahora que lo he hecho, he escrito tantas cosas pero parece que no soy capaz de encontrar suficientes palabras para describir esta pérdida, la pérdida de un amigo leal, hermano cariñoso, hijo protector, un talento indescriptible, y una luz que este mundo necesitaba desesperadamente. Una vida tan brillante y plena, que parece imposible entender su ausencia", asegura devastada.

"Todo lo que puedo decir es que no sé si alguna vez volveré a ver la vida igual, especialmente las partes buenas, porque tú eras la parte buena.

Veo momentos de alegría, una cita de algún filósofo sabio, un meme tonto, escucho una risa escandalosa, y mi mente se va a ti.

Tú compartías lo bueno, cultivabas lo bueno, traías lo bueno, eras lo bueno.

Una anomalía. Una luz en mi vida cuando más lo necesitaba. Una luz en la de tantas personas", añade Abbey.

"Eras familia, mi dulce Chance, y esos años pasando los días entre sets, haciendo el tonto, planeando travesuras, hablando de la vida, Dios, la existencia, y básicamente creciendo juntos, siempre estarán en mi corazón. Todo el mundo debería tener un Chance en su vida. Y creo que todos deberíamos ser el Chance de la vida de alguien más", reflexiona.

Y termina diciendo: "De nuevo, por favor recen por todos los que querían a Chance, especialmente su familia, y por favor respeten su privacidad en este momento".