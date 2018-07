'Juego de Tronos' y 'The Crown' vuelven a enfrentarse en los SAG Awards

Ya se conocen los nominados a los SAG Awards, que se entregarán el próximo 21 de enero, en una gala presentada por Kristen Bell. En la 24ª edición de los premios que entrega anualmente la Asociación de Actores de EEUU volveremos a ver un "enfrentamiento" de altura: el reparto de 'Juego de Tronos' y 'The Crown' compiten por el premio al mejor elenco en serie dramática. Pero que no pierdan vista a las otras series nominadas, porque [[LINK:EXTERNO|||http://www.antena3.com/objetivotv/temas/the_handmaids_tale-1|||'The Handmaid’s Tale']] parte como favorita y 'Stranger Things' sorprendió el año pasado al llevarse el premio. Completa la categoría 'This Is Us', que no por última es menos importante.

En comedia, las series que tienen nominadas a su reparto son 'Black-ish', 'Curb Your Enthusiasm' (que ha vuelto este año a HBO), 'GLOW' y 'Orange is the New Black' de Netflix; y 'Veep', olvidada en los Globos de Oro.

Mejor reparto en drama

'The Crown'

'Juego de Tronos'

'The Handmaid’s Tale'

'Stranger Things'

'This Is Us'

Mejor reparto en comedia

'Black-ish'

'Curb Your Enthusiasm'

GLOW'

'Orange is the New Black'

'Veep'

Mejor Actor de Drama

Jason Bateman, 'Ozark'

Sterling K. Brown, 'This Is Us'

Peter Dinklage, 'Juego de Tronos'

David Harbour, 'Stranger Things'

Bob Odenkirk, 'Better Call Saul'

Mejor Actriz de Drama

Millie Bobby Brown, 'Stranger Things'

Claire Foy, 'The Crown'

Laura Linney, 'Ozark'

Elisabeth Moss, 'The Handmaid’s Tale'

Robin Wright, 'House of Cards'

Mejor Actor de Comedia

Anthony Anderson, 'Black-ish'

Aziz Ansari, 'Master of None'

Larry David, Curb Your Enthusiasm'

Sean Hayes, 'Will & Grace'

William H. Macy, 'Shameless'

Marc Maron, 'GLOW'

Mejor Actriz de Comedia

Uzo Aduba, 'Orange is the New Black'

Alison Brie, 'GLOW'

Jane Fonda, 'Grace and Frankie'

Julia Louis-Dreyfus, 'Veep'

Lily Tomlin, 'Grace and Frankie'

Mejor Actor de Miniserie o TV Movie

Benedict Cumberbatch, 'Sherlock'

Jeff Daniels, 'Godless'

Robert De Niro, 'The Wizard of Lies'

Geoffrey Rush, 'Genius'

Alexander Skarsgard, 'Big Little Lies'

Mejor Actriz de Miniserie o TV Movie

Laura Dern, 'Big Little Lies'

Nicole Kidman, 'Big Little Lies'

Jessica Lange, 'Feud: Bette and Joan'

Susan Sarandon, 'Feud: Bette and Joan'

Reese Witherspoon, 'Big Little Lies'

Mejor interpretación de especialistas en serie

'Juego de Tronos'

'GLOW'

'Homeland'

'Stranger Things'

'The Walking Dead'