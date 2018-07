GLOBOS DE ORO 2018: ¿Le dará 'El cuento de la criada' su segundo premio a Elisabeth Moss?

Elisabeth Moss puede hacerse este próximo 7 de enero con su primer Globo de Oro a la mejor actriz de drama por su trabajo en 'El Cuento de la Criada'. Los premios que entrega anualmente la Asociación de la Prensa Extranjera en Hollywood (HFPA) estarán presentados por Seth Meyers en una gala que se celebra en la madrugada del domingo al lunes (en nuestro país podrá seguirse en Movistar+).

Moss cuenta ya con un galardón por como mejor actriz de miniserie por 'Top of the Lake' (este año la gran batalla estará entre las actrices de 'Big Little Lies' y 'Feud', sin olvidar a Jessica Bielen 'The Sinner'), cuya segunda temporada está nominada a la mejor miniserie.

A pesar de haber interpretado durante siete temporadas a Peggy Olson en 'Mad Men', una de las serie más laureadas en la reciente historia de la televisión, Elisabeth Moss nunca subió a recoger un Emmy o un Globo de Oro por su trabajo en la serie de AMC.

No fue hasta 'El cuento de la criada', la adaptación de la novela distópica de Margaret Atwood, cuando recibió el reconocimiento de los académicos de televisión en la última gala de los Emmy.

Todo indica que este domingo 7 de enero, Moss subirá a recoger el premio a la mejor actriz de drama, que el año pasado recibió Claire Foy por su interpretación en 'The Crown'. Foy vuelve a estar nominada por interpretar a la reina Isabel II en la serie de Netflix y es la mayor competencia de Moss. ¿Quién ganará?