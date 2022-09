Todo lo que debes saber de los Emmy 2022: Cuándo son, favoritos y presentadores

La madrugada de este lunes 12 de septiembre tendrá lugar la gala de los Premios Emmy, que celebran su 74 edición cambiando su habitual fecha en domingo y con algunas favoritas claras.

Tras los ganadores que dejaron los Creative Emmy Awards, que incluían a Barack Obama, Adele o los personajes invitados de 'El juego del calamar', ahora le toca el turno a la ceremonia principal en Los Angeles.

¿Cuándo ver los Emmy en España?

La ceremonia de los Premios Emmy comenzará a las 2:00 AM en España. Serán retransmitidos por la NBC y en nuestro país podrá seguirse en Movistar+.

El presentador de la gala será Kenan Thompson, cómico conocido por Saturday Night Live. Le acompañarán como entregadores de premios los siguientes artistas:

Will Arnett, Angela Bassett, Vanessa Bayer, Kelly Clarkson, Ariana DeBose, Taye Diggs, Hannah Einbinder, Selena Gomez, Mariska Hargitay, Jung Ho-yeon, Lee Jung-jae, Jimmy Kimmel, Diego Luna, Christopher Meloni, Seth Meyers, Amy Poehler, Molly Shannon, Jean Smart, Kerry Washington y Natalie Zea.

Aquí puedes consultar la lista completa de nominados, con 'Euphoria', 'El juego del calamar', 'Succession', 'Stranger Things' y 'Ted Lasso' a la cabeza como favoritas confirmado el reinado de las plataformas.

Drama

Mejor serie de drama

- 'Better Call Saul'

- 'Euphoria'

- 'Thank you for watching'

- 'Ozark'

- 'Sepración'

- 'El juego del calamar'

- 'Stranger Things'

- 'Succession'

- 'Yellowjackets'

Mejor actriz protagonista de una serie de drama

- Jodie Comer ('Killing Eve')

- Laura Linney ('Ozar')

- Melanie Lynskey ('Yellowjackets')

- Sandra Oh por ('Killing Eve')

- Reese Witherspoon ('The Morning Show')

- Zendaya ('Euphoria')

Mejor actor protagonista de una serie de drama

- Jason Bateman ('Ozark')

- Brian Cox ('Succession')

- Lee Jung-jae ('El juego del calamar')

- Bob Odenkir ('Better Call Saul')

- Adam Scott ('Separación')

- Jeremy Strong ('Succession')

Mejor actor de reparto de una serie de drama

- Nicholas Braun ('Succession')

- Billy Crudup ('The Morning Show')

- Kieran Culkin ('Succession')

- Park Hae-soo ('El juego del calamar')

- Matthew Macfadyen ('Succession')

- John Turturro ('Separación')

- Christopher Walken ('Separación')

- Oh Yeong-su ('El juego del calamar')

Mejor actriz de reparto de una serie de drama

- Patricia Arquette ('Separación')

- Julia Garner ('Ozark')

- Jung Ho-yeon ('El juego del calamar')

- Christina Ricci ('Yellowjackets')

- Rhea Seehorn ('Better Call Saul')

- J. Smith-Cameron ('Succession')

- Sarah Snook ('Succession')

- Sydney Sweeney ('Euphoria')

Mejor actor invitado a una serie de drama

- Adrien Brody ('Succession')

- James Cromwell ('Succession')

- Colman Domingo ('Euphoria')

- Arian Moayed ('Succession')

- Tom Pelphrey ('Ozark')

- Alexander Skarsgard ('Succession')

Mejor actriz invitada a una serie de drama

- Hope Davis ('Succession')

- Marcia Gay Harden ('The Morning Show')

- Martha Kelly ('Euphoria')

- Sanaa Lathan ('Succession')

- Harriet Walter ('Succession')

- Lee You-mi ('El juego del calamar')

Mejor dirección de una serie de drama

- 'Ozark': A Hard Way To Go

- 'Separación': 'The We We Are'

- 'El juego del calamar': 'Red Light, Green Light'

- 'Succession': 'All The Bells Say'

- 'Succession': 'The Disruption'

- 'Succession': 'Too Much Birthday'

- 'Yellowjackets': 'Pilot'

Mejor guion de una serie de drama

- 'Better Call Saul': 'Plan And Execution'

- 'Ozark': 'A Hard Way To Go'

- 'Separación': 'The We We Are'

- 'Succession': 'All The Bells Say'

- 'Yellowjackets': 'F Sharp'

- 'Yellowjackets': 'Pilot'

Comedia

Mejor serie de comedia

- 'Barry'

- 'Hacks'

- 'La maravillosa Sra. Maisel'

- 'Solo asesinatos en el edificio'

- 'Ted Lasso'

- 'Lo que hacemos en las sombras'

- 'Abbott Elementary'

- 'Curb Your Enthusiasm'

Mejor actriz protagonista de una serie de comedia

- Rachel Brosnahan ('La maravillosa Sra. Maisel')

- Quinta Brunson ('Abbott Elementary')

- Kaley Cuoco ('The Flight Attendant')

- Elle Fanning ('The Great')

- Issa Rae ('Insecure')

- Jean Smart ('Hacks')

Mejor actor protagonista de una serie de comedia

- Steve Martin ('Solo asesinatos en el edificio')

- Martin Short ('Solo asesinatos en el edificio')

- Jason Sudeikis ('Ted Lasso')

- Donald Glover ('Atlanta')

- Bill Hader ('Barry')

- Nicholas Hoult ('The Great')

Mejor actriz de reparto de una serie de comedia

- Alex Borstein ('The Marvelous Mrs. Maisel')

- Hannah Einbinder ('Hacks')

- Janelle James ('Abbott Elementary')

- Kate McKinnon ('Saturday Night Live')

- Sarah Niles ('Ted Lasso')

- Sheryl Lee Ralph ('Abbott Elementary')

- Juno Temple ('Ted Lasso')

- Hannah Waddingham ('Ted Lasso')

Mejor actor de reparto de una serie de comedia

- Anthony Carrigan ('Barry')

- Brett Goldstein ('Ted Lasso')

- Toheeb Jimoh ('Ted Lasso')

- Nick Mohammed ('Ted Lasso')

- Tony Shalhoub ('The Marvelous Mrs. Maisel')

- Tyler James Williams ('Abbott Elementary')

- Henry Winkler ('Barry')

- Bowen Yang ('Saturday Night Live')

Mejor actriz invitada a una serie de comedia

- Jane Adams ('Hacks')

- Harriet Sansom Harris ('Hacks')

- Jane Lynch ('Solo asesinatos en el edificio')

- Laurie Metcalf ('Hacks')

- Kaitlin Olson ('Hacks')

- Harriet Walter ('Ted Lasso')

Mejor actor invitado a una serie de comedia

- Jerrod Carmichael ('Saturday Night Live')

- Bill Hader ('Curb Your Enthusiasm')

- James Lance ('Ted Lasso')

- Nathan Lance ('Solo asesinatos en el edificio')

- Christopher McDonald ('Hacks')

- Sam Richardson ('Ted Lasso')

Mejor dirección de una serie de comedia

- 'Atlanta': 'New Jazz'

- 'Barry': '710N'

- 'Hacks': 'There Will Be Blood'

- 'The Ms. Pat Show': 'Baby Daddy Groundhog Day'

- 'Solo asesinatos en el edificio': 'The Boy From 6B'

- 'Solo asesinatos en el edificio': 'True Crime'

- 'Ted Lasso': 'No Weddings And A Funeral'

Mejor guion de una serie de comedia

- 'Abbott Elementary': 'Pilot'

- 'Barry': '710N'

- 'Barry': 'Starting now'

- 'Hacks': 'The One, The Only'

- 'Solo asesinatos en el edificio': 'True Crime'

- 'Ted Lasso': 'No Weddings And A Funeral'

- 'Lo que hacemos en las sombras': 'The Casino'

- 'Lo que hacemos en las sombras': 'The Wellness Center'

Miniserie y TV movie

Mejor miniserie

- 'Dopesick'

- 'The Dropout'

- '¿Quién es Anna?'

- 'Pam & Tommy'

- 'The White Lotus'

Mejor actor protagonista de una miniserie/TV movie

- Colin Firth ('The Staircase')

- Andrew Garfield ('Under the Banner of Heaven')

- Oscar Isaac ('Secretos de un matrimonio')

- Michael Keaton ('Dopesick: Historia de una adicción')

- Himesh Patel ('Estación Once')

- Sebastian Stan ('Pam & Tommy')

Mejor actriz de miniserie/TV movie

- Toni Collette ('The Staircase')

- Julia Garner ('¿Quién es Anna?')

- Lily James ('Pam & Tommy')

- Sarah Paulson ('Impeachment')

- Margaret Qualley ('La doncella')

- Amanda Seyfried ('The Dropout')

Mejor actor de reparto de una miniserie/TV movie

- Murray Bartlett ('The White Lotus')

- Jake Lacy ('The White Lotus')

- Steve Zahn ('The White Lotus')

- Will Poulter ('Dopesick: Historia de una adicción')

- Peter Sarsgaard ('Dopesick: Historia de una adicción')

- Michael Stuhlbarg ('Dopesick: Historia de una adicción')

- Seth Rogen ('Pam & Tommy')

Mejor actriz de reparto de una miniserie/TV movie

- Jennifer Coolidge ('The White Lotus')

- Connie Britton ('The White Lotus')

- Alexandra Daddario ('The White Lotus')

- Natasha Rothwell ('The White Lotus')

- Sydney Sweeney ('The White Lotus')

- Mare Winningham ('Dopesick: Historia de una adicción')

- Kaitlyn Dever ('Dopesick: Historia de una adicción')

Mejor TV movie

- 'Chip y Chop: Guardianes rescatadores'

- 'Ray Donovan'

- 'Reno 911!: The Hunt for QAnon'

- 'Superviviente'

- 'La navidad extraordinaria de Zoey'

Mejor dirección de una miniserie/TV movie

- 'Dopesick: Historia de una adicción': 'The People vs. Purdue Pharma'

- 'The Dropout: Auge y caída de Elizabeth Holmes': 'Green Juice'

- 'The Dropout: Auge y caída de Elizabeth Holmes': 'Iron Sisters'

- 'La asistenta': 'Sky Blue'

- 'Estación Once': 'Wheel Of Fire'

- 'The White Lotus'

Mejor guion de una miniserie/TV movie

- 'Dopesick: Historia de una adicción': 'The People vs. Purdue Pharma'

- 'The Dropout: Auge y caída de Elizabeth Holmes': 'I'm In A Hurry'

- 'American Crime Story: Impeachment': 'Man Handled'

- 'La asistenta': 'Snaps'

- 'Estación Once': 'Unbroken Circle'

- 'The White Lotus'

Programas de variedades y talk-show

Mejor guion para un programa de variedades

- 'A Black Lady Show'

- 'The Daily Show with Trevor Noah'

- 'Last Week Tonight with John Oliver'

- 'The Late Show with Stephen Colbert'

- 'Saturday Night Live'

Mejor reality de competición

- 'The Amazing Race'

- 'Lizzo's Watch Out for the Big Grrrls'

- 'Niquelao USA'

- 'RuPaul Drag Race'

- 'Top Chef'

- 'The Voice'

Mejor talk show

- 'Tha Daily Show'

- 'Jimmy Kimmel Live!'

- 'Last Week Tonight with John Ikiver'

- 'Late Night with Seth Meyers'

- 'The Late Show with Stephen Colbert'

Mejor serie de sketches

- 'A Black Lady Sketch Show'

- 'Saturday Night Live'

Mejor especial de variedades en vivo

'64th Annual Grammy Awards'

'Live in Front of a Studio Audience: The Facts of Life and Diff'rent Strokes'

'The Oscars'

'Super Bowl LVI Halftime Show'

'Tony Awards Present: Broadway's Back!'

Mejor especial de variedades pregrabado

- 'Adele: One Night Only'

- 'Dave Chappelle: The Closer'

- 'Harry Potter: Regreso a Hogwarts'

- 'Norm MacDonald: Nothing Special'

- 'One Last Night: An Evening with Tony Bennett y Lady Gaga'

Mejor serie animación

- 'Arcane'

- 'Bob's Burgers'

- 'Rick y Morty'

- 'Los Simpson'

- '¿Qué pasaría si...?'

Series más nominadas

- 'Succession': 25 nominaciones

- 'Ted Lasso' y 'The White Lotus': 20 nominaciones

- 'Hacks' y 'Solo asesinatos en el edificio': 17 nominaciones

- 'Euphoria': 16 nominaciones