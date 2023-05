No pudo ser: Loreen consigue su segunda victoria en Eurovisión con 'Tattoo' y Blanca Paloma voló alto

No pudo ser. A pesar de la impecable actuación de Blanca Paloma con su 'Ea Ea', España se quedó lejos de rozar el micrófono de cristal. Nuestra candidata se quedó en la posición 17, tras recibir 95 puntos de los jurados profesionales y solo 5 del televoto. Lejos de sorpresas, la victoria fue para la gran favorita, Suecia, suponiendo el segundo triunfo de la cantante Loreen.

Desde el comienzo de las votaciones se desmarcó del resto de concursantes con el primer 12 que le dio Ucrania hasta sumar 340 puntos del jurado y con el televoto alcanzó un total de 583, imponiéndose al otro gran favorito de la noche, Finlandia, que quedó en segundo lugar.

El certamen de este año tenía, en términos generales, un nivel más bajo que el del año pasado, especialmente con una segunda semifinal en la que varias propuestas mediocres (Polonia, Albania...) lograron colarse en la final. Sin embargo, aún así había un puñado de países con candidaturas muy potentes dispuestas a dar guerra, como Suecia, Francia o Finlandia, mientras planeaba la duda de si, como el año pasado, el televoto volvería a conceder su simpatía a Ucrania por la cuestión de la guerra.

El running order, es decir, el orden de las actuaciones, puede resultar decisivo para el resultado final. Por ejemplo, abrir la gala es complicado (tienes que levantar a un público todavía frío) y se dice que la segunda posición está maldita. Este orden se elige primero por sorteo (si te toca primera o segunda mitad) y luego la UER decide qué posición ocupa cada país dentro de esas mitades según lo que beneficie más al espectáculo.

La apertura le tocó a Austria con su 'Who the hell is Edgar?', una canción en apariencia boba sobre estar poseídas por el fantasma de Edgar Allan Poe que encierra una crítica a la industria musical (alude a la miseria que cobra un artista por una reproducción en Spotify, esos 0.003 céntimos y también al machismo). Salena y Teya hicieron bien su trabajo de calentar el ambiente, si bien lo suyo no era tan enérgico como para que otras opciones posteriores no las eclipsaran. El famoso puesto maldito fue para Portugal y aunque Mimicat no tenía opciones de ganar nos hizo gozar con su fantasía cabaretera lusa.

Desde ahí hasta Blanca Paloma, lo más destacable fue Francia con La Zarra subida a una torre, primero rodeada de una falda gigante y luego convertida en torre (¿un faro o la mismísima Torre Eiffel?). Su propuesta era interesante y espectacular, pero, a la vez, demasiado estática y la francesa no brilló en cuanto a voz en directo tanto como en la versión de estudio de su tema 'Évidemment'.

Entonces llegó el turno de España y no hubo nada que objetar. Blanca Paloma, como de costumbre, no desafinó ni una sola nota y estuvo magnética en cada una de sus miradas a cámara. Ella y su equipo acertaron con la decisión de trasladar a Liverpool la misma actuación con la que ganaron el Benidorm Fest: si algo funciona, no lo cambies. Aunque lo cierto es que sí hubo pequeños cambios (unos pocos planos mejor ejecutados, la base electrónica más presente y adaptarse a un escenario más grande) para pulir la actuación que quedaron estupendos.

Ganar o no, llegados a este punto no era tan importante: España puede estar orgullosa del trabajo de Blanca Paloma.

Y entonces, tras una breve pausa para montar su chiringuito, salió otra gran favorita, Suecia. Solo por el nombre de su representante ya tenían toda la atención: Loreen no es solo una ganadora de Eurovisión, sino que en 2012 triunfó con 'Euphoria', posiblemente la victoria más icónica del festival. Si 'Tattoo' está o no a la altura de su tema anterior puede ser objeto de debate, pero no cabe duda de que su nueva propuesta estaba pensada milimétricamente para arrasar en Eurovisión, con partes íntimas y otras épicas y planos muy espectaculares en los que parecía hacer frente a una tempestad, olvidándonos de que estábamos viendo el mismo escenario donde antes habían cantado tantos otros.

Loreen, ganadora de Eurovisión 2023 | Reuters

Este combo de poner seguidas a Blanca Paloma y Loreen, una decisión cuestionable de la UER, marcó el punto álgido de la gala. Desde ahí hubo un valle hasta Finlandia, a la que dieron una posición inmejorable, la de cerrar la primera mitad. Eso sí, Käärijä, con su ya famoso bolero verde flúor y sus palés gigantes, no decepcionó y levantó a todo el mundo del asiento. Su 'Cha Cha Cha' era, sin duda, una de las actuaciones más divertidas y originales de la noche y también de las más memorables: no pasamos por alto que es un tipo de actuación que horroriza a un amplio sector del público, pero esa capacidad para generar respuestas fuertes, para bien y para mal, en el fondo rema a su favor.

La actuación de Finlandia en Eurovisión 2023 | Getty Images

La segunda mitad de la gala no estuvo a la altura de la primera, aunque paramos en ciertos hitos reseñables: las chicas de Vesna que representaban a República Checa, la manera en la que Brunette de Armenia atrapaba la cámara con su mirada o la reina de reyes a la que cantaba Alessandra de Noruega.

Aunque si había alguien capaz de levantar de nuevo al público en la recta final de Eurovisión 2023 era Croacia con su 'Mama ŠČ!'. Ya en su semifinal llamaron la atención y ayer, con un público más amplio, no iba a ser para menos: los integrantes de Let 3 hacían su curioso alegato por la paz vestidos con estética de dictadores de colores pastel y con bigotes pintados. Incluso había misiles sobre el escenario mientras lanzan su sutil letra (en la que se incluye un "cocodrilo psicópata") que parece un claro y certero dardo hacia Putin.

Y en una gala en la que el anfitrión era Ucrania pero lejos de su hogar por la guerra, no podía encajar más. Tras ellos, Reino Unido cerró con un buen tema no demasiado bien defendido a nivel vocal.

Tras las actuaciones y los intervalos que dan tiempo a los espectadores para votar llegaron unas votaciones mucho menos reñidas que otros años. Los jurados auparon a Suecia y, después, el televoto confirmó su victoria. Finlandia, Israel, Italia y Noruega completaron el top 5. El año que viene volvemos al país escandinavo.