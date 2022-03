'El limpiaparabrisas', del español Alberto Mielgo, gana el Oscar a Mejor corto de animación

La Academia de Hollywood ya ha revelado los ocho premios que decidió entregar antes de la gala de los Premios Oscar para aligerar la duración de la ceremonia. Un resumen de estos galardones adelantados se emitirá durante la retransmisión.

'El limpiaparabrisas' ('The Windshield Wiper') del español Alberto Mielgo ha ganado al Mejor cortometraje animado. Mielgo destacó al recibir el premio que los nominados de su categoría en esta edición no han sido "mainstream", sino que eran producciones de "bajo presupuesto" y que cuatro no eran para niños sino para adultos.

Mielgo lleva más de dos décadas trabajando en el mundo de la animación para gigantes como Disney, Netflix o Sony, pero ahora ha logrado el Oscar con su apuesta más personal: 'The Windshield Whiper', una producción que reflexiona sobre el amor.

Además, ha participado en importantes películas como 'La novia cadáver' o 'Harry Potter y las Reliquias de la Muerte'.

Mielgo añade este Oscar a los tres Emmys que ya tiene en sus palmarés por el corto 'The Witness', el cual rodó para la serie 'Love, Death and Robots'.

El resto de contendientes en la categoría de mejor cortometraje animado eran "Boxballet", de Anton Dyakov; "Robin Robin", de Dan Ojari y Mikey Please; y "Affairs of the Art", de Joanna Quinn y Les Mills.

La esperada gala de los Oscar 2022

Después de las bajas audiencias del año pasado con una atípica ceremonia en formato casi virtual debido a la pandemia, la Academia de Hollywood ha decidido volver a desplegar su glamourosa alfombra roja para recibir a las esperadas estrellas.

En una noche donde todos coinciden en lo importante que es en estos tiempos celebrar el cine y el entretenimiento; nominados, presentadores, invitados y todo tipo de figuras del espectáculo se han reencontrado para la 94 edición.

'El poder del perro' partía como la cinta más nominada de la noche, aunque 'CODA' era una de las grandes favoritas tras su paso por la temporada de premios. El Oscar a Will Smith por 'El método Williams' estaba casi cantado y la española Penélope Cruz se postulaba como una de las grandes posibles ganadoras de la categoría de Mejor Actriz por 'Madres Paralelas'.

Amy Schumer, Wanda Sykes y Regina Hall han conducido una gala dividida en segmentos y que ha resultado más corta tras la decisión de la Academia de eliminar del directo ocho categorías de premios, incluyendo Mejor edición, Mejor banda sonora o Mejor cortometraje.