Matías Recalt reacciona en los Goya al "fenómeno Enzo" por La sociedad de la nieve: "Me conquista todos los días"

La sociedad de la nieve ha sido la gran triunfadora en los Goya 2024. La película de Juan Antonio Bayona casi consigue el pleno de premios a los que optaba. Finalmente han sido 12 de 13, escapándose tan solo el de Mejor Guion Adaptado en favor de Robot Dreams.

Sin embargo, la cinta sobre la tragedia de los Andes ha entrado por todo lo alto en la historia de estos galardones, completando el podio de películas con más Goya en una edición, detrás de Ay, Carmela y Mar adentro, con 13 y 14 respectivamente.

Uno de sus protagonistas, Matías Recalt, ha sido otro triunfador de la noche, alzando el premio a Mejor Actor Revelación. El intérprete de Roberto Canessa no podía evitar las lágrimas recordando a su padre fallecido en pleno proceso de casting hace tres años, en uno de los discursos más bonitos de la noche.

Matías Recalt con su Goya a Mejor Actor Revelación | EFE

Después de recibir su galardón, el actor de 22 años atendía a la prensa, a la que se mostraba muy agradecido y aseguraba que no se lo esperaba: "Cuando me dijeron mi nombre me quedé como... Aluciné, sigo alucinando".

Tras asegurar que tenía a su padre "acá, al lado mío" y que lo llevaba a todos lados, el intérprete argentino reaccionaba al enorme éxito que ha tenido el film de Netflix, nominado a los Oscar a Mejor Película Internacional, y al furor de los fans con todos sus protagonistas y, en especial, con Enzo Vogrincic, Numa Turcatti en la película.

Enzo Vogrincic en La sociedad de la nieve | Netflix

"La verdad que estoy muy contento por eso. A mí me conquista todos los días", compartió Recalt al ser preguntado por el llamado "fenómeno Enzo".

"Es un gran actor y la verdad que es una gran persona también. Y muy guapo, obviamente", destacó.

Enzo Vogrincic en los Premios Goyas 2024 | Gtres

El próximo 13 de marzo se conocerán los ganadores de los Oscar, y Matías ha deseado que "ojalá lo ganemos", pero que si no es así, no pasaría nada porque "la película es hermosa y está generando todo esto que es increíble".

Para finalizar tuvo palabras con Juan Antonio Bayona y cómo fue ponerse a sus órdenes en aquel rodaje tan "duro y de mucho aprendizaje": "Es un tipo que tiene mucha experiencia y es un apasionado de su trabajo. Y uno como actor, y encima que estás empezando, aprendes mucho y es una suerte trabajar con directores así".