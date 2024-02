Enzo Vogrincic responde al "fenómeno" que ha desatado con La sociedad de la nieve antes de terminar abruptamente la entrevista

Enzo Vogrincic causa sensación por donde pasa desde que se estrenó la aplaudida cinta de La sociedad de la nieve.

El actor uruguayo ha conquistado al público con su interpretación de Numa Turcatti y se ha creado todo un fenómeno a su alrededor, haciendo que exploten sus redes sociales y que tenga fama internacional de la noche a la mañana.

Enzo parece seguir con los pies en la tierra y acudió junto a sus compañeros y el director, J.A. Bayona, a la gala de los Goya el pasado sábado, donde los micrófonos estaban deseando hablar con él.

El equipo de La sociedad de la nieve en Los Goya | Gtres

Sobre cómo se enfrentaba a la gala, Vogrincic reconocía no estar nervioso y que lo que esperaba de la noche era "disfrutarla", y así lo hizo, y más con el triunfo de La sociedad de la nieve, que arrasó con 12 premios.

Al pedir que se definiese, Enzo con humildad replica: "una persona tranquila, silenciosa y tranquila sobre todo", con un encogimiento de hombros. Algo que no tiene que ser nada fácil de conciliar con la fama y la atención que está recibiendo.

Y como actor, se lo piensa un poco más pero finalmente decide que se definiría como "un actor concentrado".

Enzo Vogrincic en Los Goya | Gtres

Sobre los sueños que le quedan por cumplir, ahora que está en la cúspide de la industria, Enzo también vuelve a demostrar su sencillez.

"¿Sabes qué? No suelo tener ese tipo de deseos, como que generalmente me concentro en el proyecto que voy teniendo, y como que a eso me dedico, y no proyecto demasiado".

Cuando le preguntan sobre el conocido "fenómeno Enzo", que ha generado el actor multiplicando su popularidad y sus seguidores de forma desmesurada, vuelve a encogerse de hombros:

"¡Es a pesar de mí! Es una cosa que sucede afuera, pero bueno...", confiesa con una sonrisa.

No obstante, la entrevista termina abruptamente con la última pregunta de un reportero.

Y es que le preguntan sobre los rumores de una posible relación con Aitana, entonces a Enzo le falta alfombra para huir tras exclamar un "¡por favor!", aunque no pierde su mejor sonrisa.