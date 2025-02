Eduard Fernández recibe el Goya a Mejor Actor por Marco de manos de su hija Greta y advierte que "no hay que olvidar el peligro del fascismo"

Los Premios Goya han celebrado un año más lo mejor de nuestro cine, un año que ha estado lleno de proyectos de calidad y de historias que retratar. Una de ellas ha sido Marco, el film de Atresmedia Cine basado en la historia real de un hombre que sostuvo durante décadas la mentira de que había sido prisionero en un campo de concentración nazi durante la Segunda Guerra Mundial.

Su protagonista, Eduard Fernández, se ha hecho con el Goya a Mejor Actor protagonista por su camaleónica actuación, para la que llegó a transformar también su físico. El actor catalán ha protagonizado un emotivo momento en el escenario cuando ha sido su hija la que le ha entregado el cabezón.

"'Voy a dar el de guion original, papá'", me ha dicho", comentaba Eduard divertido al empezar su discurso refiriéndose a su hija, la actriz Greta Fernández.

"Gracias a la Academia, quiero compartirlo con mis compañeros. [...] Quiero dar las gracias a todos los componentes del equipo, a Moriarty y todos, a Nathalie [Poza] especialmente por aceptar un papelito tan pequeño y así estar a mi lado y poderla mirar a los ojos, gracias al resto de los actores, especialmente, cómo no, y en paz descanse, a Fermí Reixach", ha continuado, recordando al actor catalán fallecido en junio de 2024.

"Gracias, Aitor Arregi. Gracias, Jon Garaño. Con el corazón, eskerrik asko. Gracias por vuestro respeto por el texto, por la imagen, por la luz, por el cine, por las personas, por las dudas, por las propuestas, por las inseguridades de cada uno y por dejarme volar con este personaje, guiándome con tanto cariño. De verdad, muchas gracias. Gracias también a Juan Carlos Coraza. Preparamos el personaje en privado un poco antes y sembramos unas semillas que después vimos florecer durante el rodaje", cuenta.

"Marco es un personaje complicado. Cuando me lo ofrecieron, me tiré de cabeza. Francamente, se me fue un poco la pinza engordando... Se me fue un poco la pinza, sí, pero lo pasé muy bien. Me volví un poco loco, estaba muy concentrado, pero también juguetón y divertido. Creo que es el personaje más complejo que he hecho nunca, ¿no? Contradictorio, odioso, charlatán, manipulador, quizá a veces estimable... De una humanidad desbordante, difícil de entender, de comprender o de abarcar. Un ser humano enorme, alguien que hizo muchas cosas mal y algunas bien. Alguien que difundió algo que apenas se sabía: la cantidad de españoles que estuvieron presos en los campos de concentración nazis. Algo que hoy en día no deberíamos olvidar: el peligro del fascismo, el peligro de un saludo ambiguo, los campos de concentración, los Flossenbürg, los Mauthausen, los Guantánamo, los Gaza. Cuidado, que vienen tiempos difíciles", afirma con fuerza.

Eduard Fernández con su Goya | Gtres

"Mientras subía, me ha venido la imagen de mi papá y mi mamá. Están allá arriba, en una butaca roja de terciopelo, sentados al lado de Fermí Reixach y de Marisa Paredes, viendo esta gala. Ahí estáis. Quiero dedicar este Goya, cómo no, a esta maravillosa actriz, a mi hija Greta, que aún la habéis visto poco. Quiero dedicárselo también a mi pareja, a esta maravillosa actriz, Ainhoa. Gracias por acompañarme en la vida. Y quiero dedicarlo a tres mujeres más: a las hijas de Enric Marco. Este Goya es para vosotras", añade con emoción.

"Y para terminar, que es muy tarde, quiero cerrar con una frase que escuché decir a un jardinero a otro mientras trabajaban: 'Seamos felices mientras podamos'", bromea para despedirse.