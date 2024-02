Ana Belén, Javier Calvo y Javier Ambrossi se arrancan por la Chica Ye Ye para homenajear a Concha Velasco en los Goya 2024

Varias son las actuaciones que ha habido en la 38 edición de los Goya 2024, aquí puede ver a todos los ganadores. Amaia y David Bisbal empezaban la gala cantando Mi Gran Noche de Raphael. Después Estopa también ha actuado o María José Yergo, India Martínez y Niña Pastori han juntado sus voces para cantar el tema de María Jiménez, que ya es un himno feminista, Se Acabó.

Pero si ha habido un momento musical especial en los Goya ha sido cuando se ha recordad a Concha Velasco. La eterna chica ye ye y la niña que soñaba con ser artista, la vallisoletana, quien falleció el pasado 2 de diciembre, ha vuelto a casa por los Goya a través de la interpretación que los presentadores de la gala, Ana Belén y los Javis -Javier Calvo y Javier Ambrossi, han hecho de estas dos míticas canciones.

Y el guiño que todos los vallisoletanos estaban esperando hacia una de sus hijas predilectas y embajadoras históricas de la ciudad llegó a mitad de la gala con una Ana Belén, que se ha despojado del abrigo para cantar un popurrí de la Chica Ye Ye y ¡Mamá, quiero ser artista!, que tan ligadas estaban a Concha Velasco.

"Cada vez que he tenido un bajón he revisado sus trabajos y me he vuelto a ilusionar como una niña, con la misma vitalidad que una chica ye yé", ha expresado Ana Belén antes de interpretar junto a los Javis estos dos himnos del cine español que también han sido ampliamente aplaudidos por los asistentes.