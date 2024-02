El selfie a lo "Oscar" de los que nunca se han llevado un Goya pero han estado nominados: "El único hombre que se me ha resistido"

La gala de los Goya 2024 se ha celebrado este 10 de febrero en Valladolid reuniendo a lo mejor del cine español en una noche de lo más esperada. Aquí puedes ver la lista completa de ganadores.

Ana Belén y los Javis, Javier Calvo y Javier Ambrossi, han sido los maestros de ceremonias de una gala que ha tenido más diversidad que nunca en las nominaciones, que por primera vez en la historia era superior en mujeres que en hombres.

Las actuaciones musicales de Amaia o David Bisbal y el Goya Internacional entregado a la estrella Sigourney Weaver han puesto las notas más distendidas a una gala también marcada por el reclamo de poner fin a los abusos en la industria.

Durante la gala ha habido un momento muy divertido cuando Ana Belén junto a Javier Calvo y Javier Ambrossi han recordado los Goya que no se han llevado. "Hemos estado nominado a los Goya dos veces y hemos perdido los dos. Algo de práctica en perder tenemos", dice Calvo.

Para después Ana belén decir que ha estado nominada 5 veces pero ninguna lo ganó: "Llegué a pensar que me daban el Goya de Honor para compensarlo".

Entonces los presentadores han ido preguntando a algunos de los invitados que nunca han ganado como es el caso de Leonor Watling, Ernesto Alterio, Tristán Ullóa, Loles León. Ésta última ha puesto la nota de humor al decir: "El único hombre, el único cabezón, que se me ha resistido y no me lo he podido llevar a mi casa". "Eres joven, tienes tiempo por delante", le dice Javier Calvo a Loles León.

Para terminar Ambrossi ha querido inmortalizar el momento: "Como en los Oscar hicieron el selfie de Ellen podríamos hacer la foto de los Goyas pendientes", dice.

Pare subirse acudir a las escaleras muchos actores que han estado nominados pero, por el momento, no han tenido suerte de hacerse con el premio.