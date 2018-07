Semana 'horribilis' para Telecinco

Líderes de opinión, críticos, espectadores, prensa especializada y hasta sus propios presentadores y actores. Críticas lanzadas desde muy diversos sectores y dirigidas hacia un solo blanco; Telecinco. La cadena de mediaset se entrenta a su peor momento de popularidad motivado por sus últimas medidas y por sus movimientos en parrilla.



En la última semana, no ha habido ni una sola decisión que no haya generado un tsunami mediático, una corriente negativa que se vuelve día a día má virulenta y que parece haberse crecido desde que Telecinco tomara dos decisiones polémicas: dedicar a Emilio Rodríguez Menéndez, prófugo de la justicia, dos entrevistas en horario estelar y sustituir la señal informativo de CNN+ por la de 24 horas de 'Gran Hermano'.



El cierre de la Academia de 'Operación Triunfo', decisión inédita, sorprendente y precipitada debido a sus índices de audiencia, ha generado una ola de repulsa y reacciones negativas hacia la cadena: "Operación fracaso", "Telecinco aniquila 'OT' tras solo cinco emisiones", "OT echa el cierre" o "Telecinco liquida OT por baja audiencia" son los totulares más repetidos que

se han leído esta semana en ls cabeceras nacionales.



Mientras Telecinco defendía el papel de la presentadora, Pilar Rubio, los espectadores negaban la mayor y los medios apuntaban diversos motivos de este fracaso: "ya entró con mal pie en la primera gala consiguiendo la peor audiencia de todas las ediciones". Los profesores, los jueces, la ausencia de Risto Mejide... han sido otros motivos argumentados.



Los espectadores, la propia presentadora y los fans del programa se movilizaban de inmediato en las redes sociales para protestar por la suspensión del concurso, y no precisamente con buenas palabras: "OT no se merece este trato" y "mucho menos se lo merecen 2 millones de presonas que nos seguís", decía Nina, la directora de la Academia, en Twitter; o Noemí Galera,

miembro del jurado, que declaraba: "Podría decir muchas cosas, pero creo que será prudente estar calladita". Eva Perales, también miembro del jurado pidió una "jornada de reflexión y balance", al tiempo que se preguntaba "¿Es que nadie apuesta por la música y el talento?".



"Pasará tiempo hasta que 'OT' se recupere de este batacazo tan fuerte. Qué pena me da que un formato tan bonito se lo hayan cargado por no dosificar", sentenciaba Jesús De Manuel, uno de los ex concursantes.



En paralelo, el presidente de la Asociación de la Prensa de Madrid, Fernando González Urbaneja, arremetía contra el máximo dirigente de la cadena, hablando incluso de la necesidad de 'extrañar' de España [desterrar] al directivo, un comentario que generó un comunicado breve pero contundente de Telecinco acusando a Urbaj¡neja de "machista en sus comentarios y xenófobo en sus declaraciones".



Y así, suma y sigue, también sus actores más conocidos han expresado su malestar en Twitter. Paco León, conocido por su papel de Luisma en la serie de Telecinco 'Aída', decía hace 2 días, justo después de que la cadena de Mediaset anunciara que el próximo domingo 20 finalizaba 'Operación Triunfo': "Donde dije digo digo Telecinco! Como siempre cambio de planes, el domingo nada de Aida, chapa OT!!!".



El actor dejó caer en otra publicación de su Twitter que con esta política de cambios de programación Telecinco, sin buscarlo, estaba beneficiando a la competencia: "Claro ahora mucho de nuestro público se ha 'PROTEGIDO'", en clara alusión la serie de Antena 3 Los Protegidos.



De momento no se ha anunciado su retorno a la parrilla, ni sabemos cómo ha

sentado en Telecinco las declaraciones de Paco León, pero lo que es seguro es

que en la nueva temporada de 'Aída' contará con algún actor descontento y con

una 'actriz' fetiche para la cadena, Belén Esteban.



Estos episodios se suman a otras manifestaciones en contra de la política de Telecinco. Los líderes de opinión fueron los primeros en encender la llama el pasado diciembre, a raíz de las entrevistas concedidas a Rodríguez Menéndez: "Contrata a delincuentes como si de estrellas se tratara" (Alfonso Ussía, La Razón); "La telebasura de Vasile promociona a un prófugo" (El Mundo); "Telecinco lleva dos semanas ofreciendo sin prisas y sin pausas el protagonismo absoluto a un delincuente de expresividad viciosa (...)" (Carlos Boyero, El País).



Ajenos al escándalo, marca de la casa, sería el siguiente episodio 'fabricado' por la productora de 'Sálvame' y su versión 'lujo' en el prime time de los viernes, cuando, a las pocas semanas, visitaría el plató de 'Sálvame Deluxe' un supuesto esclavo sexual que confesó en directo ser un maltratador.



Prensa especializada, instituciones sociales de máximo nivel, como el delegado del Gobierno contra la Violencia de Género y el Instituto de la Mujer, así como asociaciones de telespectadores (la Asociación de Telespectadores y Radioyentes y la Asociación de Usuarios de Comunicación) condenaron enérgicamente este grotesco episodio, que fue haciéndose más oscuro cuando

trascendió que 'Sálvame Deluxe' había pagado por el show 5.500 euros.



Y así, punto y seguido, tanto monta, monta tanto...