Reino Unido, a la conquista de la TV estadounidense

"Que 'Mad Men' no ganase este año el Emmy de mejor serie dramática no sería extraño. Y tampoco que no fuese 'Breaking Bad' quien se lo arrebatase, sino una serie que se emite en la televisión pública de EE.UU. y que además viene de Europa: 'Downton Abbey'". Así de claro lo tiene Alberto Rey según se puede leer en su último post de 'Asesino en Serie'. "Las series británicas reconquistan EE.UU.", titula.



El blog 'Crítico en Serie' habla sobre "La aventura americana de la BBC". Se trata de la serie 'Cooper', que se estrenó hace una semana en EEUU. "Lo curioso de esta operación es que, mientras BBC America lleva años abriendo camino a las series británicas (ni que sean las más populares mencionadas arriba), Copper no puede intentar parecer más americana".



Varias series británicas compiten en la "Justa de series" que propone el portal TodoSeries para elegir la mejor serie del momento en la televisión. También 'Yo no me aburro' ha preguntado (en esta ocasión a través de Facebook) si hay alguna serie que supere a 'Los Soprano' y ha obtenido respuestas de todo tipo.