Otra vuelta al Comecocos

Con su afilada pluma, el crítico de televisión de 'El Periódico' Ferrán Monegal dedica su columna al nuevo programa de Cuatro, 'El Comecocos'. "Dicen que se trata de potenciar la oratoria. Potencian la charlatanería, que es un arte distinto. Ponen a criaturas delante de un atril y les marcan la idea, el tema, que deben defender y también el que deben atacar o rebatir. O sea, les inculcan el arte de persuadir con vehemencia posturas ideológicas en las que no creen en absoluto".



La serie 'American Horror Story' sigue ocupando líneas en los blogs de televisión tras cada episodio estrenado. En el blog 'Aquí solo se habla de series' recomiendan la serie así: "es una grata sorpresa dentro de un panorama de novedades en el que las esperadas triunfadoras no son tales, y las producciones interesantes no alcanzan ni para un digno póker. Y es interesante por partida doble. Por un lado es una serie hecha con brillantez y elegancia, de guión impecable y fotografía preciosista. Por otro su argumento es un mérito en sí mismo".