Miniseries y capítulos para la historia

"Miniseries a la fuerza". Así titulan en Quinta Temporada el post dedicado a 'Awake', la ficción de la NBC que se incluyó entre una de las mejores de los upfronts de 2011. Pero no ha podido ser: "El resultado ha sido una serie notable en su piloto, regular durante los cuatro capítulos siguientes y brillante en su tramo final. Una trama a la que obligaron a ser procedimental pero que gracias a la certeza de que iba a ser cancelada puedo concluir por todo lo alto".



Pero no es la única "miniserie" por obligación y no por falta de calidad: "'Lights out', 'Terriers', 'Rubicon' y 'The Chicago Code'... Cuatro cancelaciones injustas que nos animaban todavía más a recomendar su visionado".



Asesino en Serie también habla de 'Awake' y recomienda su visionado: "Su final, concretamente. Es buenísimo. Que la serie haya sido cancelada le ha permitido a Kyle Killen cerrarla en condiciones".



Pero Alberto Rey no se queda en esta recomendación. Hay series en las que sólo un capítulo ya son históricos. "'Blackwater'. El penúltimo capítulo de la segunda temporada de 'Juego de Tronos' levantaba pasiones antes de que nadie lo hubiese visto".



Crítico en Serie se desmarca y recomienda 'Modern Family': "Las comedias pueden llegar a ganarse fama de cansinas sobre todo porque la mayoría de las veces se niegan a evolucionar (...) 'Modern Family' ha concluido la tercera temporada con la misma creatividad que el primer día. Nunca ha querido ser transgresora".

'Modern Family' se encuentra entre los 10 mejores estreno de temporada, según el nuevo número de Zapping Magazine, donde no faltan ficciones como 'Revenge', 'Fringe', 'Mujeres Desesperadas' y 'The Good Wife', que corona la lista.