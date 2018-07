Uno de los temas más comentados en los portales de internet especializados en televisión es el nuevo canal de TDT de Mediaset España. Estará enfocada al público masculino y se llamará Energy.



"En la memoria colectiva de la televisión reciente, una buena parte del público asocia el concepto "Energy" con las clases magistrales de Rafa Méndez en 'Fama'. El profesor bailongo no paraba de repetir este término anglosajón", se pregunta Borja Terán en el blog 'Telediaria' del portal La Información.



A la altura de temporada por la que vamos, debería estar claro cuál ha sido el mejor estreno de ficción en la televisión estadounidense. No parece que sea así cuando en TodoSeries se hacen la pregunta entre 'Homeland' (Showtime) y 'American Horror Story' (FX) y en La Vanguardia y El País dedican columnas a la ficción de ABC 'Pan Am'.



"¿Cuál está siendo el mejor estreno de la temporada? Curiosamente, son dos series muy diferentes, pero ambas se están llevando la mayor parte del reconocimiento, tanto por parte de la crítica como por parte del público", comienzan en TodoSeries.



"'Homeland' es una serie muy psicológica, en la que hay una gran cuestión y todo (o casi todo) gira entorno a ella. Las conspiraciones flotan en el aire y podríamos decir que el cara a cara es entre los personajes de Carrie Mathison y Nicholas Brody. 'American Horror Story' es un producto extravagante, donde la gran protagonista es una casa (muy al estilo 'Lost') y donde los personajes principales viven de alguna manera ajenos a la realidad", resumen ambos éxitos de ficción, que seguro llegarán a nuestro país.



David Trueba dedicó el pasado viernes su columna a 'Pan Am', la apuesta de ABC que gusta a crítica pero que no tanto a público (cada semana registra audiencias a la baja). "Decorados, peinados y los uniformes de las azafatas aspiran a proponernos una especie de Mad Women, aunque en lugar de entre publicitarios de los sesenta entre la tripulación de un avión. Pero el azúcar del pastel aplasta los demás sabores. Ojalá que la presencia de Christina Ricci condimente el guiso".