¿Van a cancelar mi serie favorita? (Parte II)

NBC: el pavo real vuelve a quedarse sin plumas

Si a CBS todo le sale bien a NBC todo le sale mal. Esta temporada ha cancelado tres series ('Free Agents', 'Prime Suspect' y 'The Playboy Club') y tiene otras tantas con una audiencia demasiado pobre como para renovarlas. Nuevamente ha vuelto a ser la cuarta network del ranking.



Cancelación segura: 'The Firm', 'Bent' y 'Are you there Chelsea?'. 'The Firm' ha llegado a marcar 2,2 millones en un episodio, a pesar de que era una de las grandes apuestas de la cadena. La nueva comedia 'Bent', que se estrenó el pasado jueves con 2,5 millones de espectadores, quedó aniquilada por la competencia y ni siquiera logró vencer a un capítulo repetido de 'Modern Family'. 'Are you there Chelsea?' también tiene un futuro muy negro con una media de 3 millones de espectadores, insuficientes hasta para NBC.



Cancelación probable: 'Harry's Law' es la serie más vista del canal en número de espectadores (una media de 8 millones) pero tiene datos muy bajos en la franja comercial. Hasta la propia Kathy Bates (protagonista de la serie) ha salido en defensa de la renovación de la serie para que la cadena no tenga en cuenta el rating en el público joven. Con 'Awake' también hay poco margen, ya que los 4,73 millones de espectadores de su último episodio emitido no dan muchas esperanzas. Sobre la sitcom 'Whitney' también hay dudas, aunque parece que tiene posibilidades de renovar en el último momento.

FOX: las nuevas series de animación no convencen

A FOX le ha ido muy bien con estrenos como 'New Girl' o 'Touch' y sigue teniendo series de peso como 'Glee', 'Family Guy' o 'The Simpsons'. Sin embargo se ha visto obligada a cancelar 'Terra Nova' su gran apuesta para esta temporada.

Cancelación segura: 'Allen Gregory', 'I Hate My Teenage Daughter' y 'The Finder'. La serie de animación 'Allen Gregory' lleva sin emitir capítulos nuevos desde diciembre, por lo que está cancelada de facto. La comedia 'I Hate My Teenage Daughter' ha sido relegada al verano y 'The Finder' (spin-off derivado de 'Bones') no ha dado los resultados esperados y la han trasladado a la noche de los viernes. Ninguna de las tres tiene posibilidades de sobrevivir.



'Alcatraz', su serie más ambiciosa para la 'midseason', ha enganchado a muy pocos y tiene muy difícil que den luz verde a una segunda temporada para una serie que en su último capítulo ha anotado 4,7 millones de espectadores.

Cancelación probable: 'Bob's Burgers', serie de animación, empezó el año pasado con datos bajos y en su segunda temporada ha continuado en fuerte descenso. Su último capítulo anotó 4,4 millones. Otra apuesta de la cadena por las sitcoms de animación, 'Napoleon Dynamite', ha concluido su primera temporada, de sólo 6 episodios, con datos muy bajos (4 millones en el final de temporada). 'Breaking In', que el año pasado renovó para sorpresa de todos, ha regresado aún más débil que en su primera temporada y en el último capítulo emitido se quedó por debajo de los 3 millones.

'Fringe' sigue siendo la eterna duda. Muchos la dan por cancelada pero otros apelan al fenómeno fan para salvar la serie. El único dato que se puede sacar a la mesa es que FOX, a estas alturas de la temporada ya había renovado la serie el año pasado, por lo que muchos interpretan el silencio de ahora como una cancelación. Pero con respecto a 'Fringe' las predicciones se hacen imposibles.



The CW: en crisis continua

Es la eterna perdedora en el ranking de las networks y también la que sufre continuos rumores de desaparición. De toda su oferta sólo le funciona, en términos de audiencia, 'The Vampire Diaries', que este año ha estrenado su tercera temporada. Además, este año se despide para siempre 'One Tree Hill', con nueve temporadas a sus espaldas. Con datos más modestos pero cercanos a la renovación están 'Supernatural', (que va por la séptima temporada) y 'The Secret Circle' (primera temporada). El resto de su oferta registra datos muy mediocres.



Cancelación segura: 'Ringer'. La serie protagonizada por Sarah Michelle Gellar comenzó muy fuerte, con casi tres millones de espectadores, pero se ha ido desinflando hasta marcar 1,16 millones en su último capítulo de estreno. La mayoría de medios la dan por cancelada.



Tampoco hay buenas perspectivas para 'Nikita' que en su segunda temporada se mudó a la noche de los viernes y su audiencia se ha movido, desde entonces, en torno a 1,5 millones de espectadores.



Cancelación probable: 'Hart of Dixie' funciona ligeramente mejor que 'Ringer', pero por muy poca diferencia y además con una evolución a la baja desde que estrenó la temporada. Lo mismo ocurre con 'Gossip Girl' que lleva dos temporadas en la cuerda floja pero que al final siempre acaba renovando. La serie de los chicos del Upper East Side ha caído en picado durante su quinta temporada y apenas supera el millón de espectadores. El mismo caso le ocurre a '90210'.