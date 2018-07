'The Big Bang Theory', 'Modern Family' y 'The Following' las tres series más vistas en la temporada 2012/2012

Una temporada más, 'The Big Bang Theory' vuelve a repetir como la serie más vista en Estados Unidos. La comedia de CBS, que acaba de concluir su quinta temporada, anota unos espectaculares 6.2 puntos de rating en demográficos de 18 a 49 años. El mínimo para que una serie no se cancele suele ser dos puntos, por lo que los datos de 'The Big Bang Theory' son espectaculares. El año pasado fue 'NCIS' la serie más vista, aunque este año ha descendido hasta el sexto puesto.

A cierta distancia y en segundo puesto le sigue 'Modern Family' que, aunque ha bajado, con respecto a la temporada anterior, se mantiene fuerte. En el tercer lugar se produce la sorpresa y 'The Following', es la serie de estreno más vista de la temporada. El cuarto lugar es para 'Dos Hombres y Medio' y en quinta posición está 'Anatomía de Grey' que, pese a llevar nada menos que 9 temporadas en antena, continúa como el drama más seguido por los espectadores.



'Revolution' es el otro estreno del año que, junto con 'The Following', logra una posición en el Top Ten y consigue ser la séptima ficción del ranking. En la octava y novena posición le siguen dos comedias veteranas, ambas de CBS: '2 Broke Girls' y 'Cómo conocí a vuestra madre'. 'Padre de Familia', de FOX, cierra la lista de las diez series más vistas en las networks estadounidenses.



En los siguientes puestos destaca 'Once Upon a Time' en la posición número 11, 'Elementary' en la 18, 'The Simpsons' en la 19 y 'Revenge' y 'Scandal', prácticamente empatadas en datos, en los números 20 y 21 respectivamente.



Las diez últimas posiciones, del 84 al 94, están copadas por series de The CW como 'Nikita', 'Gossip Girl', la comedia de NBC Whitney o la ya cancelada 'Touch' en FOX.



El ranking de 2012/2013 está marcado por la llamada audiencia "Live+7". O lo que es lo mismo: la suma de la audiencia que la serie registra en su emisión original más la audiencia acumulada que consigue en los siguientes siete días a través de reposiciones y emisiones en otras plataformas.



Lo que queda claro es que los espectadores prefieren comedia en vez de drama y sobre todo series veteranas frente a series de estreno. Una información que resulta valiosísima para las cadenas que analizan estas tendencias y les otorgan continuidad (o no) para la temporada 2013/2014.