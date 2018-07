Temporada 2015/2016: renovaciones, cancelaciones y series en el limbo (Parte II)

FOX

Es cierto que FOX cuenta con la todopoderosa ‘Empire, la serie que concentra el mayor rating en público de 18-49 años (aunque con una significativa caída de la primera a la segunda temporada). Más allá de la serie protagonizada por la familia Lyon, la cadena sigue teniendo el mismo problema: la irrelevancia y la falta de una serie que genere un mínimo de pasión y de comunidad fiel por parte de los espectadores. Aunque FOX no vaya sobrada de audiencia, solo ha cancelado una de sus nuevas ficciones de 2015/2016.



Series renovadas:

Dramas: ‘Rosewood’, ‘Lucifer’, ‘Bones’, ‘Gotham’ y ‘Empire’.

Comedias: ‘New Girl’, ‘Scream Queens’, ‘Bob’s Burgers’, ‘The Last Man on Earth’, ‘Brooklyn Nine-Nine’ y ‘The Simpsons’.



Series canceladas:

Dramas: ‘Minority Report’.



Series en el limbo:

Cancelación segura: ‘Bordertown’ y ‘Second Chance’.

Cancelación probable: ‘The Grinder’ y ‘Sleepy Hollow’.

Renovación probable: ‘Grandfathered’ y ‘Family Guy’.

Cancelación a la que nadie le importa: ‘Cooper Barrett’s Guide to Surviving Life’.



NBC

Tras varios años padeciendo una crisis profunda de audiencia, la cadena del pavo real ha tomado algo de aliento en los dos últimos años y esta temporada ha tenido un rendimiento relativamente bueno, sustentado en ‘Blindspot’ y en su flamante franquicia basada en el universo de ‘Chicago Fire’. Es curioso que cuanto más se ha alejado del estilo de comedias que la hicieron tan popular hace una década (‘The Office’, '30 Rock', ‘Parks and Recreation’…) haya sido cuando ha empezado a levantar cabeza. Es justo con ABC, la que más ha cancelado series este año, con tres novedades eliminadas de la programación.



Series renovadas:

Dramas: ‘Grimm’, ‘Shades of Blue’, ‘The Blacklist’, ‘Chicago PD’, ‘Law & Order: SVU’, ‘Chicago Med’, ‘Chicago Fire’ y ‘Blindspot’.

Comedias: ‘Superstore’.



Series canceladas:

Dramas: ‘Heroes Reborn’ y ‘The Player’.Comedias: ‘Truth Be Told’.



Series en el limbo:

Cancelación segura: ‘Telenovela’.

Cancelación probable: ‘Undateable’, ‘Heartbeat’, ‘Game of Silence’.

Renovación probable: ‘The Mysteries of Laura’ y ‘The Carmichael Show’.

Cancelación 100% irrelevante: ‘You, Me and The Apocalypse’.



The CW

En la cadena juvenil han decidido tirar la casa por la ventana y lo han puesto fácil para todas las quinielas, renovando 11 de las 12 series que ha tenido en emisión durante toda la temporada. La audiencia de The CW comenzó a despegar hace 4 años con ‘Arrow’ y se ha consolidado con la joya de su corona: la imbatible ‘The Flash’, que ha conseguido situarse en numerosas ocasiones por delante de las propuestas de NBC, FOX y ABC.



Series renovadas:

Dramas: ‘Reign’, ‘The Vampire Diaries’, ‘The 100’, ‘Legends of Tomorrow’, ‘The Originals’, ‘Supernatural’, ‘Arrow’ y ‘The Flash’.

Comedias: ‘Crazy Ex-Girlfriend’, ‘Jane the Virgin’, ‘iZombie’.



Serie en el limbo:

Renovación más que probable: ‘Containment’.