Temporada 2015/2016: renovaciones, cancelaciones y series en el limbo (Parte I)

ABC

La cadena ha comprobado, una temporada más, que son sus series veteranísimas las que más alegrías le dan y en este sentido ‘Modern Family’ en comedia y ‘Anatomía de Grey’ en drama son las ficciones que mejores datos de audiencia le reportan. El resto de sus series más vistas (aunque de éxito mediano) en la franja de 18 a 49 años son comedias de 20 minutos single cámara. En lo que llevamos de temporada, 3 ficciones se han caído de su programación.



Series renovadas:

Dramas: ‘Agents of SHIELD’, ‘Quantico’, ‘Once Upon a Time’, ‘How to Get Away with Murder’, ‘Grey’s Anatomy’ y ‘Scandal’.

Comedias: ‘Fresh Off the Boat’, ‘Black-ish’, ‘The Middle’, ‘The Goldbergs’ y ‘Modern Family’.



Series canceladas:

Dramas: ‘Wicked City’, ‘Blood & Oil’ y ‘Of Kings and Prophets’.



Series en el limbo:

Cancelación segura: ‘Galavant’ y ‘The Family’.

Cancelación probable: ‘Agent Carter’, ‘Nashville’, ‘The Muppets’, ‘The Catch’y ‘The Real O’Neals’.

Renovación probable: ‘Castle’, ‘Dr. Ken’ y 'Last Man Standing'.

Cancelación que jamás debería producirse: 'American Crime'.



CBS

De todas las networks es, a mucha distancia, la que menos altera su programación de un año a otro y a la que más le sonríe la audiencia masiva y generalista de las networks. Tras la renovación de la mayor parte de sus veteranas (procedimentales y sitcoms multi cámara), la CBS cancelará muy pocas series en sus upfronts para 2016/2017. Un año más continúa como la cadena líder indiscutible y además tiene el honor de haber cancelado únicamente una serie en toda la temporada.



Series renovadas:

Dramas: ‘Elementary’, ‘Hawaii Five-0’, ‘NCIS: Los Angeles’, ‘Blue Bloods’, ‘Madam Secretary’, ‘Scorpion’, ‘NCIS: New Orleans’ y ‘NCIS’.Comedias: ‘2 Broke Girls’, ‘Mom’ y ‘The Big Bang Theory’.



Series que finalizan este año: ‘The Good Wife’ y ‘Mike & Molly’.



Series canceladas:

Drama: ‘Angel from Hell’



Series en el limbo:

Cancelación segura: ‘CSI: Cyber’.

Cancelación probable: ‘Rush Hour’, ‘Code Black’.

Renovación probable: ‘Limitless’, ‘The Odd Copule’, ‘Criminal Minds: Beyond Borders’, ‘Criminal Minds’ y ‘Life in Pieces’.

Renovación inexplicable: ‘Supergirl’.