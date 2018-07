Suspensos y aprobados para las series de 2014-2015

ABC: ‘Modern Family’ y ‘Scandal’ invencibles

Si en los estrenos ABC ha quedado muy tocada, en sus series veteranas ocurre todo lo contrario. Sus ficciones más longevas son las que le aportan más audiencia a la cadena. En cuanto a los estrenos, salvo la sitcom ‘Black-Ish’, todos terminan el año con datos muy deficientes.

Matrícula de honor: ‘Modern Family’ y ‘Scandal’Sobresaliente: ‘How to Get Away with Murder’

Notable: ‘Black-Ish’, ‘Once Upon a Time’, ‘Grey’s Anatomy’, ‘The Goldbergs’ y ‘The Middle’

Aprobado: ‘Castle’

Suspenso: ‘Agents of S.H.I.E.L.D’, ‘Resurrection’, ‘Nashville’, ‘Last Man Standing’, ‘Revenge’, ‘Cristela’

Muy deficiente: ‘Manhattan Love Story’, ‘Selfie’, ‘Forever’



CBS: ‘The Big Bang Theory’, suma y sigue

No tiene rival y no parece que lo vaya a tener en el futuro más próximo. Eso sí, la cadena CBS no tiene tantos motivos para sonreír como los tenía hace un año, ya que muchas de sus series veteranas se han desinflado y sólo ‘Scorpion’ y ‘NCIS: New Orleans’, de todos sus estrenos, han conseguido salvarse con nota.

Matrícula de honor: ‘The Big Bang Theory’

Sobresaliente: ‘NCIS’Notable: ‘Scorpion’ ‘Criminal Minds’, ‘NCIS: New Orleans’, ‘Mom’, ‘2 Broke Girls’, ‘Two and a Half Men’

Aprobado: ‘NCIS: Los Angeles’, ‘Person of Interest’, ‘Madam Secretary’, ‘The Good Wife’

Suspenso: ‘Stalker’, ‘The Mentalist’, ‘Elementary’, ‘CSI’, ‘The McCarthys’, ‘Blue Bloods’ y ‘Hawaii Five-0’

Muy deficiente: ‘The Millers’



NBC: ‘The Blacklist’, la única serie que funciona

Mal, muy mal le ha ido a NBC en el comienzo de esta temporada. Ninguno de sus estrenos ha funcionado y ha cancelado tres de las nuevas ficciones de esta temporada, más otras tantas que se sumarán en los próximos meses. Tan sólo la veterana ‘The Blacklist’ consigue salvarse.

Matrícula de honor: ‘The Blacklist’

Aprobado: ‘Chicago Fire’, ‘Chicago P.D.’ ‘Grimm’ y ‘Law & Order: SVU’

Suspenso: ‘State of Affairs’, ‘Marry Me’, ‘The Mysteries of Laura’, ‘About a Boy’

Muy deficiente: ‘Bad Judge’, ‘Constantine’ y ‘A to Z’



FOX: ‘Gotham’ y las series de animación mantienen a flote a la cadena

Otro mal año para FOX, que lleva tres seguidos en una mala racha que parece no tener fin. Ninguna de sus series nuevas, salvo ‘Gotham’, consiguen captar la atención del público. Lo peor de todo es que sus propuestas para la midseason no vislumbran esperanzas para que alguna serie cambie esta tendencia.

Sobresaliente: ‘The Simpsons’, ‘Family Guy’ y ‘Gotham’

Notable: ‘Brooklyn Nine-Nine’

Aprobado: ‘Bones’, ‘Sleepy Hollow’, ‘New Girl’, ‘The Mindy Project’

Suspenso: ‘Bob’s Burger’

Muy deficiente: ‘Gracepoint’, ‘Mulaney’ y ‘Red Band Society’



The CW: en racha

Todo lo que han perdido las grandes networks lo ha ido recogiendo The CW, que está en racha desde hace tres temporada. El motivo de su resurrección fue ‘Arrow’ y el de su consolidación es sin lugar a dudas su estreno revelación: ‘The Flash’.

Matrícula de honor: ‘The Flash’

Sobresaliente: ‘Arrow’

Notable: ‘Supernatural’ y ‘The Vampire Diaries’

Aprobado: ‘The Originals’ y ‘Jane the Virgin’

Suspenso: ‘The 100’ y ‘Reign’