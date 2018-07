La segunda temporada de 'Shameless' vuelve más canalla y salvaje

La primera temporada de 'Shameless', que en España emite Canal+, fue un auténtico soplo de aire fresco entre el resto de ficciones, mucho más conservadoras. El punto ácido que ofrecía la serie, a través de unos personajes atípicos en medio de una familia completamente desestructurada, fue un aliciente extraordinario para seguir la serie semana a semana. La segunda temporada, que empezó el pasado 8 de enero, ha vuelto con las pilas cargadas y nos lleva a pasar un verano en Chicago en compañía de los Gallagher.



¿Hay alguna familia más salvaje que los Gallagher?

La premiere de la segunda temporada pega un ligero salto temporal que ha afectado a todos los miembros de la familia, excepto a Frank (William H. Macy), el padre, que sigue siendo igual de cretino. Por culpa de una ridícula apuesta en la barra de un bar Frank pierde a Liam, el más pequeño de sus hijos. Para recuperarlo y pagar su deuda, será capaz de todo, incluso de prostituirse en un bar homosexual. Está claro que Frank no se caracteriza por ser un padre cariñoso y entregado. Todo vale para satisfacer su egoísmo sin límites.



Fiona continúa como la matriarca oficial de la familia, y la que pone un mínimo de cordura en el anárquico hogar de los Gallagher. Ahora trabaja como camarera e intenta olvidar a Steve con un atractivo cliente, aunque no sabemos si Steve aparecerá y volverá con más y mejores mentiras. Fiona lo dejó abandonado en el último momento al final de la primera temporada, así que de momento es una historia que no se ha cerrado. Tener como vecino a Tony, el policía y parte del triángulo amoroso con Steve, no ayuda demasiado.



Los más pequeños de la casa, también se buscan alternativas para sobrevivir. Lip se dedica a peleas ilegales y decide comenzar con la venta de marihuana a adolescentes en una camioneta ambulante. Sigue enamorado de Karen, que acude a Sexoadictos Anónimos y que tiene un novio motero con el que no mantiene relaciones sexuales.



Ian, el más introvertido de los hermanos, decide ingresar en la escuela militar de West Point. Y hasta la pequeña Debbie, de 11 años, tiene una ocupación: ha creado una guardería ilegal en casa para atender a los niños del barrio, y a algunos de ellos los mantiene enjaulados.



El punto más excéntrico lo pone Sheila, interpretada por la excelente Joan Cusack y que ha conseguido la única nominación de la serie a los Emmy como mejor actriz invitada en drama. Su personaje, agorafóbica, obsesiva compulsiva y con gustos sexuales poco convencionales, es una delicia para cualquier actor y mucho más para los espectadores. Queremos ver más de ella y esperamos que tenga más presencia en esta temporada.



Lo cierto es que el ambiente estival le sienta fenomenal a 'Shameless' que ha arrancado más salvaje y canalla que nunca. La audiencia de Showtime respondió fiel y la serie registró 1,5 millones, lo que supone su mejor marca histórica. En España, la primera temporada tuvo de media un 3,4%, superando la media global de Canal+ (2,9). Puede que la crítica la desprecie, o más bien la ignore, pero para el público ‘Shameless’ no pasa desapercibida. Y al final, eso es lo que cuenta.