Quiniela para los Emmy 2014

El Emmy a la mejor serie dramática será para… 'True Detective' porque ha sido la serie que ha revolucionado la crítica y porque su gran competidora 'Breaking Bad' ya tiene un premio y tres nominaciones en esta categoría.



El Emmy al mejor actor dramático será para… Matthew McConaughey porque 'True Detective' le ha valido su mejor etapa profesional. Sería el año perfecto para el actor y sería de los pocos intérpretes que ganan un Emmy y un Oscar en el mismo año.



El Emmy a la mejor actriz dramática será para… Julianna Margullies (The Good Wife) porque está nominada por el episodio 'The Last Call' en el que Alicia Florrick tiene que hacer el duelo por Will. El temporadón que se ha marcado la serie merece este reconocimiento.



El Emmy al mejor actor dramático de reparto será para… Aaron Paul (Breaking Bad) porque la serie, una de las mejores de la historia, merece irse con alguna estatuilla. Sería, además, el tercer Emmy para el actor.



El Emmy a mejor actriz dramática de reparto será para… Christina Hendricks (Mad Men) porque es inconcebible que ningún actor de la serie se haya llevado jamás un Emmy. Además, Hendricks merece el premio por méritos propios.



Categorías de comedia

El Emmy a la mejor comedia será para… 'Orange is the New Black' porque después de cuatro años consecutivos para ‘Modern Family’ es necesario un cambio de ciclo.



El Emmy al mejor actor cómico será para… William H. Macy por 'Shameless' porque la serie ha estado ninguneada y es la primera vez, en su cuarta temporada, y concursando en comedia en vez de en drama, cuando por fin se han abierto las puertas a la gran comedia de Showtime.

El Emmy a mejor actriz cómica será para… Taylor Schilling (Orange is the New Black). Es la serie revelación, motivo por el que se han llevado a casa el Emmy al mejor casting de comedia. Su actriz protagonista, Taylor Schilling, ha sido fundamental para el éxito de la serie de Netflix.

El Emmy al mejor actor cómico de reparto será para… Adam Driver (Girls). El año pasado ya se rompió la hegemonía de los actores de 'Modern Family' en beneficio de ‘Veep’ y este año podría ser el año en el que los actores 'Girls' irrumpen en el palmarés de los Emmy.



El Emmy a la mejor actriz cómica de reparto será para… Kate Mulgrew (Orange is the New Black) porque su interpretación de Red es impecable y merece llevarse el premio para que sea la gran noche de una de las series del momento.



Categorías de TV movies y miniseries

El Emmy a mejor TV movie será para… 'The Normal Heart' porque, con sus fallos y sus aciertos, es la típica tv movie que remueve los sentimientos de la academia.



El Emmy a mejor miniserie será para…'Fargo' porque ha sido de las mejores ficciones del año y destaca sobremanera del resto de competidoras.



El Emmy a mejor actor de tv movie o miniserie será para… Martin Freeman por 'Fargo', aunque la competencia (Idris Elba o Billy Bob Thorton) hace difícil la predicción.



El Emmy a mejor actriz de tv movie o miniserie será para…Sarah Paulson (American Horror Story) porque este año se lo merece por delante de Jessica Lange.



El Emmy a mejor actor de reparto de tv movie o miniserie será para… Colin Hanks porque gracias a 'Fargo' nos hemos quitado el mal sabor de boca que el actor nos dejó en Dexter.



El Emmy a mejor actriz de reparto de tv movie o miniserie será para… Julia Roberts (The Normal Heart) porque a la academia siempre le gusta un buen nombre a la hora de entregar los premios menores de la noche.