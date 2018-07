Puertas que se abren y se cierran en la cuarta temporada de 'The Good Wife'

La indecisión de Alicia Florrick en los grandes asuntos de su vida personal ha sido el gran eje de la serie desde que comenzó. ¿Will o Peter? La abogada no termina de decidirse por su marido o por el hombre que provoca en ella todo tipo de sensaciones. En esta cuarta temporada tras muchas idas y venidas, Alicia decide ser (de nuevo) una buena esposa y quedarse con Peter, recién elegido gobernador tras ganar las elecciones (con la inestimable ayuda de Alicia).



Pero en 'The Good Wife' la relación causa efecto no pasa de puntillas y para poder olvidarse de Will, Alicia tira la casa por la ventana: abandona Lockhart & Gardner y se une al nuevo despacho creado por Cary Agos, su eterno rival y ahora colega de bufete. Es la única manera en la que Alicia cree que podrá olvidar a Will y ser una buena madre, esposa y amante. Se equivoca, pero a ese punto llegaremos en la quinta temporada.



Se abre una nueva puerta en 'The Good Wife' con un nuevo bufete de abogados y se cierra (aunque seguramente no para siempre) el despacho de Lockhart & Gardner. Al menos para Alicia y Cary.



En general hemos asistido a una temporada especialmente notable, sobre todo tras el parón de navidad. Una vez que se eliminó al marido de Kalinda de la ecuación (la peor trama de la temporada), la serie comenzó a fluir como siempre. Los cameos y apariciones de actores conocidísimos dinamizan y se adaptan como un guante al estilo de la serie. La madre de Alicia Florrick (Stockard Channing), Michael J. Fox (al que deberían hacer fijo), Rita Wilson o Martha Plimpton han sido las más destacadas de entre muchas apariciones.



La audiencia no ha acompañado a 'The Good Wife' este año y ha bajado en relación a la tercera temporada. Pero poco importa eso a los directivos de CBS cuando sabe que la serie cuenta con el apoyo masivo de toda la crítica, que siempre consigue nominaciones en los premios más importantes y que otorga un prestigio más que evidente a una cadena en la que los procidimentales y las sitcoms con público son su seña de identidad principal general.



En la quinta temporada 'The Good Wife' celebrará su episodio número 100, un hito al que muy pocas series llegan. Esperemos que haya otros 100 más. Alicia se lo merece. Nosotros también.