'This is Us': como la vida misma

NÚMERO DE SERIE

Echábamos de menos una serie como 'Cinco hermanos'. En 'This is Us' son tres, nacidos el mismo día, pero no pueden ser más diferentes. Con 100 millones de visitas sólo del tráiler, 'This is Us' se convirtió en su estreno en EE UU en la serie en abierto más vista de 2016 (10 millones de espectadores) y logró tres nominaciones en la última edición de los Globos de Oro, incluido el de mejor drama. Una sorpresa para Dan Fogelman, guionista de la comedia, 'Crazy, Stupid, Love', con Ryan Gosling y Steve Carell, y creador de series alocadas y extravagantes como 'Galavant' y 'The Neighbors' (¡Vaya vecinos!). "Sabíamos cómo queríamos desarrollar la temporada, lo que no esperábamos era tener este impacto emocional y catártico en la gente, incluido yo mismo. Hay algo grande que no puedo explicar", comentó durante la promoción de la serie. En efecto, 'This is Us' se ve con una sonrisa tonta en la cara.

CUIDADO: Este post tiene spoilers del primer episodio de 'This is Us'