Más de 30 millones de visita en una semana. 'This is us' se ha convertido en el tráiler más visto de los UpFronts, el evento en que las cadenas estadounidenses presentan sus nuevos proyectos para la próxima temporada a los anunciantes.



Protagonizado por Milo Ventimiglia y Mandy Moore, el avance de la serie de NBC ha sumado más de 30 millones de visitas en la última semana sólo en Facebook. En YouTube, ha superado los 6 millones de reproducciones.



Como señala Deadline, con esta cifra el tráiler ha roto el récord de reproducciones de Facebook. La red social estrenó sus vídeos en 2014 y hasta ahora el tráiler más visto en su primera semana era el de 'Legends of Tomorrow' con 4,1 millones de reproducciones.



'This is us' también ha conseguido superar el primer avance de la nueva temporada de 'Prison Break' , que acumula 23 millones de reproducciones en Facebook.