'The Terror', el miedo a lo desconocido

Los cuatro primeros episodios a los que hemos tenido acceso recrean desde un punto de vista crudo y realista una de las expediciones más enigmáticas de la historia de la Royal Navy.

Basada en la novela de Dan Simmons de 2007, 'The Terror' habla del miedo a lo desconocido, pero también del miedo a los otros. Cómo ante los limitados recursos o la nula esperanza por sobrevivir, el hombre se transforma en monstruo.

"En el libro se habla de canibalismo. La prueba de ello es que se encontró una canoa con un muerto congelado rodeado de huesos de piernas con marcas de cuchillo", explica Jared Harris (Londres, 1961), que añade, divertido, con la típica flema británica: "Pero un británico jamás se comería a otro, y lo que hicieron fue obviar la evidencia".

'The Terror' está producida por Ridley Scott, que, según el actor, se implicó especialmente en la postproducción y los efectos especiales, pero no en el proceso de rodaje. "La excepcional factura visual de 'The Terror' es de su creador David Kajganich", explica, recordando la dificultad de rodar con tan poca luz dentro de un barco. "Fíjate si fue complicado que teníamos un perro que era negro al que no podíamos ver por la baja iluminación. Sabíamos que le teníamos cerca porque se veía su lengua roja".

Con hasta tres directores de fotografía, no sólo la luz fue un hándicap durante el rodaje de 'The Terror', también las condiciones climatológicas, aunque, según Harris, "el frío te ayuda a centrarte y no olvidemos que a los actores, engreídos por naturaleza, lo que nos importa es salir bien". 'The Terror' fue rodada en Croacia, evitando las inhóspitas localizaciones reales del Ártico. "Esta gente necesitaba encontrar cobijo, y, claro está, agua y comida. En el Ártico estás muerto. Para un osos polar no eres más que un aperitivo. La preocupación por el frío no tenía nada que ver con los actores, si no con que el equipo se estropeara. Si no fuera por eso, habríamos rodado en el Ártico", explica riendo.

Punto y aparte fue el idioma inuit, que se escucha en la serie y cuyas frases el actor tenía que aprender de un día para otro. "Por la noche me daban las frases que debía decir al día siguiente, algo complicado. Una de las veces, no pude contener la risa porque la frase que sonaba como 'dayetna' a mí me recordaba al cómico Dame Edna".

A pesar del tono dramático, hubo más momentos divertidos, como cuando el atrezzo se rompía o no funcionaban las pistolas. Sin embargo la situación más delirante surgió de un accidente de coche una tarde tras el rodaje. "Volvíamos al hotel, y dos coches chocaron porque sus conductores estaban embobados mirando la magnífica puesta de sol en Croacia. Nosotros bajamos del bus a ayudar a los heridos, pero íbamos con nuestro vestuario de época y manchados de sangre falsa, así que los croatas se pusieron a gritar, creyendo que estaban muertos y que éramos sus antepasados que habíamos vuelto".

Jared Harris, hijo del carismático actor Richard Harris, ha sido Moriarty en el 'Sherlock Holmes' de Guy Ritchie, el criminal David Robert Jones en 'Fringe' o Lane Pryce, el director financiero en 'Mad Men'. De su última aparición televisiva, como el rey Jorge VI en 'The Crown', recuerda lo bien que le vino estar enfermo en la vida real. "En 'The Crown' tuve bronquitis y tenía miedo de curarme, porque me iba fenomenal para el personaje". Aunque 'The Terror' ha sido para él el mayor de los desafíos: "He tenido mucha más responsabilidad. Ya lo veréis: el episodio 5 fue muy difícil para mí. Pero estoy feliz porque me divierten estos retos".

'The Terror' (10 episodios) se estrena en AMC el 3 de abril.