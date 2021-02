'Superman y Lois' ahora son papás: Así es la nueva serie del Arrowverso

Superman en el Arrowverso

El hombre de acero debutó en 2016 en la segunda temporada de 'Supergirl'. Tyler Hoechlin, más conocido por la serie juvenil 'Teen Wolf' y últimamente por la premiada comedia 'Palm Springs', dejaba atrás el anonimato para ayudar a su prima Supergirl (Melissa Benoist). El superhéroe de las mallas azules y la capa roja llegó a aparecer en seis episodios. Ya por entonces comentaba que seguía junto a su amada, la periodista Lois Lane.

Más tarde, se sucedieron los crossovers de la franquicia, primero en 'Supergirl' en el episodio 'Otros mundos' (tercera parte) para luego rematar a lo grande con el evento 'Crisis en Tierras Infinitas'. Tyler Hoechlin acompañaba a los superhéroes del Arrowverso en las cinco entregas de (por este orden) 'Supergirl','Batwoman', 'The Flash', 'Arrow' y 'DC's Legends of Tomorrow', siendo en esta última parte, estrenada en 2020, la última vez que vimos al kriptoniano en acción.

Tras la apabullante presentación solo quedaba esperar el estreno de 'Superman y Lois' –que había sido oficialmente anunciado en 2019– en el que la popular pareja de personajes de DC Comics son absolutos protagonistas. El sorprendente gancho causó sensación entre los fans: Clark Kent y Lois eran ahora padres de dos chavales y habían regresado a Smallville.

Superman regresa a Smalville

En este nuevo spin-off, la ficticia Smallville vuelve a convertirse en el escenario de las andanzas de Superman justo después de una década del final de la serie 'Smallville' (2004-2011) con Tom Welling y Erica Durance como Clark y Lois. En esta primera temporada de 13 episodios la nueva kriptonita de Superman será mantener unida a la familia pues sus mayores problemas no solo vendrán de los supervillanos de turno sino también de las presiones y el estrés propios de unos padres de dos chavales adolescentes en la actualidad. Clark y Lois creen que ya es hora de mudarse de la siempre conflictiva Metrópolis a la idílica Smallville, aunque pronto se darán cuenta que tampoco allí estarán a salvo y que proteger a los suyos de sí mismos requiere mucho sacrificio y dedicación.

La novedad es que Superman es papá. Por supuesto nada tiene que ver lógicamente con la imagen de Henry Cavill en 'Liga de la Justicia'. Y es este reinicio una suerte de propuesta con la que se pretende captar a una nueva audiencia a la que le pueda interesar estas tramas más dramáticas basadas en las relaciones entre padres e hijos. Ya lo hemos visto en ‘Bruja Escarlata y Visión’, con Wanda y Visión como padres primerizos de unos gemelos. Aquí, ocurre algo parecido, aunque los chavales, también gemelos, nada tienen que ver entre sí y ya son mayorcitos.

Además de repensarse las prioridades ahora (Superman tendrá que decidir en más de una ocasión entre ser padre o superhéroe), el regreso de Clark Kent a Smallville supone una nueva mirada a ese pueblo, más peligroso, que nada tiene que ver con el que habita en sus recuerdos. Los granjeros tienen sus problemas, también vive allí Lana Lang, que estuvo enamorada de él, y cuya hija, Sarah, podría repetir la historia de atracción con alguno de sus hijos.

Quién es quién

Al Superman/Clark Kent Tyler Hoechlin se une Elizabeth Tulloch (‘Grimm’) como la periodista más famosa de los cómics, Lois Lane. Ella trabaja en el Daily Planet que ha sido comprado por un multimillonario hecho a sí mismo llamado Morgan Edge (Adam Rayner, 'The Fix'). Los gemelos son Jonathan (Jordan Elsass, 'Little Fires Everywhere') y Jordan (Alex Garfin, 'New Amsterdam'). Muy diferentes entre sí uno tiene novia y el otro sufre ansiedad social; uno juega al futbol y el otro prefiere los videojuegos. La serie comienza con Clark confesándoles a sus hijos que es Superman, algo que les provoca un gran shock ya que ellos mismos podrían tener superpoderes (en los cómics Jonathan es Superboy).

Junto a la familia protagonista, entrarán en juego Lana Lang Cushing (Emmanuelle Chriqui, 'El séquito'), vieja amiga (y enamorada) de Clark, que trabaja como agente de préstamos en el banco del pueblo. Lana fue interpretada en el cine ('Superman III') por Annette O'Toole y en 'Smallville' por Kristin Kreuk. Su marido es Kyle Cushing (Erik Valdez, 'Hospital General') el jefe de bomberos, un tipo alérgico a las grandes urbes. El matrimonio tiene dos hijas, la mayor, Sarah Cushing (Inde Navarrette, 'Por trece razones') es una joven rebelde que se hace colega de los gemelos. Por último, Dylan Walsh ('Nip/Tuck') interpreta al padre de Lois, el general Sam Lane, obsesionado con mantener a salvo a la Humanidad. Y entre los personajes invitados, David Ramsey como John Diggle/Spartan de 'Arrow'. El actor además dirigirá un episodio (ya lo hizo en 'Arrow' y 'Supergirl').

Seguro que te interesa:

¿Qué habría pensado Leonard? El día que Kaley Cuoco ('The Big Bang Theory') salió con Superman