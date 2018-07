'Stranger Things', 12 homenajes a la nostalgia en su segunda temporada

'Ojos de fuego'

Sabemos que Once fue fruto de un experimento, que posee poderes a lo 'X-Men' y que sin ella –como vimos en la primera temporada en aquel magnífico homenaje a 'IT', de Stephen King– sería imposible acabar con el monstruo del Mundo del revés. Como ocurría con Drew Barrymore en el filme de Mark L. Lester basado también en un libro de Stephen King, los poderes de Once irán en aumento, a medida que el Mal se vaya extendiendo en Hawkins. Seguirá sangrando por la nariz como le ocurría a la protagonista de 'Ojos de fuego', también parte de un experimento.

'Juegos de guerra'

La pandilla queda en unos nuevos recreativos llamados The Palace, donde Dustin presume de sus récords de puntuación en las maquinistas, especialmente en una llamada Dragon’s Lair. De nuevo se homenajea a 'Juegos de guerra', en la que Matthew Broderick era un hacker que ponía en guardia a los militares sin darse cuenta. Ya en la primera temporada Nancy y Jonathan (el hermano de Will) resolvían un misterio siguiendo las pautas de esta película.

'Mad Max'

En The Palace, Dustin descubre sorprendido que alguien apodado Mad Max ha superado todas sus marcas. Lo que no se pueden esperar él y sus amigos es que Max en realidad sea una chica, además, consumada skater. A la actriz Millie Bobby Brown (Once) la convencieron para raparse el pelo en la primera temporada gracias a la Charlize Theron de Mad Max: Furia en la carretera.

'El club de los cinco'

A Will, que aún no ha superado su viaje al otro lado y sigue padeciendo alucinaciones, le apodan con bastante mala leche Zombie Boy. Él se siente un freak, algo que, sin embargo, destaca como positivo su hermano, animándole. También se escucha en inglés la palabra “westoid” que viene a significar “loser”, un perdedor, término que se acuñó tras El club de los cinco (1985). Los creadores han admitido que son conscientes de que la historia transcurre un año antes de esta mítica comedia juvenil de John Hughes.

'Encuentros en la tercera fase'

Al final de la primera temporada, 'Stranger Things' avisaba: Will no estaba del todo bien, pues durante un breve lapsus de tiempo, volvía a encontrarse en el frío escenario del otro lado. De nuevo, Will “viaja” allí sin saber muy bien por qué en una escena similar al “encuentro” con los extraterrestres de la película de Steven Spielberg, por cierto, también ambientada en Indiana.

'Los Cazafantasmas'

La primera imagen oficial de esta temporada abrió la puerta a las especulaciones sobre su fecha de estreno ya que se veía a los chicos con el uniforme de 'Los Cazafantasmas', cuyos parches del filme cose la mismísima Joyce, en pleno Halloween. Efectivamente llega a las puertas de la gran festividad del terror, con calabazas que aparecen quemadas en los campos y ruidos extraños que surgen de los cubos de basura. Once dejó abierto un portal a otra dimensión como le ocurría a Sigourney Weaver en su cocina en 'Los cazafantasmas'.

'Posesión infernal'

El guiño a uno de los más icónicos filmes de terror, imitado en innumerables ocasiones, tiene que ver con Will. Ya, desde el principio, el hijo de Joyce sigue sufriendo pesadillas y teme por su vida. No es que crea que un monstruo del otro lado acecha, es que está convencido de que es el mismísimo diablo. En la película de Sam Raimi, se invocaba al Mal. Los Duffer han querido homenajear al maestro. Ya lo hicieron con el póster que colgaba de la habitación de Jonathan que su padre le obligaba a quitar por inapropiado.

'Los Goonies'

Que Steve, el novio de Nancy, más mayor que el resto se una de nuevo a la pandilla le da ese punto a 'Los Goonies' que 'Stranger Things' explota desde varios aspectos (el ruido que hace con la boca Dustin recuerda a las gracietas de Gordi, por ejemplo), pero es que, además, el nuevo ligue de Joyce, un nerd que fue al instituto con ella y el sheriff Hopper, es el mismísimo Sean Austin, Mikey, el más listo de los Goonies en la película de Richard Donner.

'Tiburón'

En otro de los pósters de esta entrega vemos al monstruo con la boca abierta imitando las fauces del tiburón de Steven Spielberg. El otro lado sería ese mar oscuro sobre el que sólo puede adentrarse Once que de bañista indefensa tiene poco. Ya en la primera entrega, de una de las paredes de la habitación de Will colgaba un cartel. “La sangre atrae al bicho”, decían los chavales. Así fue como dijimos adiós a Barb en la piscina (aunque Netflix España nos haya marcado para siempre con el surrealista anuncio de Leticia Sabater y su salchipapa).

'Aliens'

El huevo del Alien de Ridley Scott protagonizó otro afiche de esta temporada, pues algo parecido se está cociendo al otro lado. No sólo el monstruo comparte cierto parecido con el alienígena es que los creadores afirmaron que James Cameron había sido una gran influencia en esta segunda temporada. Cameron dirigió 'Aliens: el regreso', protagonizada, entre otros, por Paul Reiser, que en 'Stranger Things' interpreta al “malvado” doctor que trata a Will de sus dolencias.

'La chica de rosa'

Dustin protagoniza el más divertido de los homenajes para nostálgicos de esta temporada. Sólo diremos que imita –y lo hace la mar de bien– a Duckie (Jon Cryer), el amigo enamorado de la chica equivocada en 'La chica de rosa' (Molly Ringwald, la madre de Archie en 'Riverdale' para situar a los millenials). Aplausos para los diseñadores de vestuario.

'Cuenta conmigo'

Hay muchos más guiños para nostálgicos, pero, sin duda, entre Steven Spielberg y Stephen King se reparten los mejores homenajes. Cuenta conmigo sigue siendo el gran referente (las audiciones de los niños se hicieron con diálogos del filme). Sus amigos no olvidan a Barb, se preocupan por Will y siguen lidiando con sus miedos, incluido un nuevo matón –que aparece por primera vez mientras suena Scorpions– que recuerda muy mucho al Kiefer Sutherland de esta mítica comedia de Rob Reiner.