Una serie les salvó la vida (I)

Norman Reedus en 'The Walking Dead' | EW

Norman Reedus - 'The Walking Dead'

Es difícil encontrar un caso como el del motero con más testosterona de 'The Walking Dead'. Antes de ser fichado para interpretar a Daryl Dixon, Norman Reedus confesó que vivía con 12 dólares al mes. Has leído bien: poco más de 14 euros. Tocó en un grupo de música, vivió de okupa, cuidó perros, se enzarzaba en peleas de bar noche tras noche… y, de pronto, la magia de la tele. Lo más curioso es que había sido, al parecer, un crack jugando al tenis, algo que abandonó para vivir la vida, aunque casi la pierde en 2005 en un brutal accidente que le reventó la cabeza (ríete tú del bate de Negan). De ahí que le tuvieron que colocar una cornea de titanio en un ojo. Pero el karma es el karma y Norman Reedus se ha debido de portar muy bien: gana más pasta que el protagonista de la serie, Andrew Lincoln, algo insólito teniendo en cuenta que Rick, obviamente, es el number one y lo seguirá siendo. Lo dicho: Daryl, tú vales mucho.

'Stranger Things', la serie de Winona Ryder | Netflix

Winona Ryder - 'Stranger Things'

En 2001, tras rodar una película pseudoreligiosa llamada 'Poseídos', Winona Ryder era pillada in fraganti "poseída" por unas ganas locas de robar todo lo que veía a su paso. Su cleptomanía le pasó factura. No rodó lo que se dice nada durante algunos años. Cisne negro le abrió la puerta con un personaje sospechosamente retorcido y la celebrada miniserie 'Show me the Hero' la mantuvo en barbecho, pero ha sido el empujón nostálgico de 'Stranger Things' lo que nos ha devuelto a una Free Winona, libre de prejuicios, que ha optado a un Globo de Oro por su papel de madre coraje. Una pena que no lo ganara, algunos deseábamos haberla visto sobre el escenario llorando y dedicándole, cómplice, unas palabras de consuelo a su ex Johnny Depp, tras su annus horribilis. ¿Lo próximo?: la secuela de Bitelchús. Busca en YouTube su baile psicotrópico del temazo "Jump in the Line, Shake Señora" y… alucina.

Geena Davis en 'El Exorcista' | Fox

Geena Davis - 'The Exorcist'

La mosca, Bitelchús, El turista accidental… pero para toda una generación, la noventera Geena Davis fue la suertuda que se ligaba a aquel desconocido actor buenorro llamado Brad Pitt en 'Thelma & Louise'. Y, luego, las películas de su ex marido Renny Harlin, mucho 'Stuart Little' y… la serie 'Señora presidenta', que no fue la 'The Good Wife' de la política de la Casa Blanca ni mucho menos y se quedó en un quiero y no puedo. El arriesgado remake de la mítica 'El exorcista' no pintaba, de primeras, bien (máxime teniendo en cuenta que la prensa sensacionalista se ha cebado con su llamativa cirugía facial comparándola con Caitlyn Jenner), pero ha resultado ser, contra todo pronóstico, una de las mejores series de terror de la temporada (y no por su cara, malpensados). Su atribulado personaje, la madre de la poseída de turno, escondía un giro de tuerca en la trama que nos hizo –¡gracias Jeremy Slater!– hacer la ola. ¿Habrá segunda temporada? Nos da vueltas la cabeza sólo de pensarlo.