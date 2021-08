'Riverdale' (5B) regresa más violenta, romántica y alucinógena que nunca

ARCHIE Y VERONICA, ¿PACTO DE AMOR?

Ya sabemos que 'Riverdale' homenajea en los títulos de sus episodios a algunas películas icónicas. 'Socios extraños' hace referencia a 'Strange Bedfellows', dirigida en 1965 por Melvin Frank y traducida en España como ‘Habitación para dos’. Rock Hudson y Gina Llollobrigida interpretaban a una pareja divorciada que se volvía a reencontrar años después. Veronica y Archie siguen en las mismas. Dejamos a Veronica en Nueva York, sin divorciarse de Chad porque él le amenazaba con airear sus trapos sucios si fueran a juicio. Cuando Veronica regresa a Riverdale, Archie es tajante: si ella está casada con otro no hay nada que hacer. ¡Qué romántico! La hija de Hiram deberá decidir de forma drástica si no quiere perder a su chico lo que le enfrentará a Chad. Recordemos además que la sombra de Betty es alargada y que su rollete con Archie según los guionistas no está finiquitado del todo.

Camila Mendes y KJ Apa en 'Riverdale' como Veronica y Archie | The CW

ARCHIE LIDERA AL 'EQUIPO A'

Lo del 'Equipo A' es el mote que le adjudica Veronica a Archie cuando le ve en acción marcando pectoral. Tras la fuga de Hiram de prisión, Archie intentará detener a los presos que se han escapado. Archie hablaba con su tío Frank en la cárcel y este le decía que se olía un motín. Hiram ayudaba a escapar a Penelope, la madre de Cheryl explotando el muro de su cárcel y salían todos. Esos presos fugados son violentos, saquean y roban. Todos buscan la pasta fácil, también Archie, que está pelado. Cuando Hiram ofrece una recompensa, Archie reúne a su tío, a Kevin y a Fangs con la intención de detenerlos. También le anima defender a su chica, ya que Veronica sufre un importante robo que le trae de cabeza y por el que tendrá que vérselas de nuevo con su padre. La venganza de Archie es brutal ya que le tiene ganas al líder de la revuelta, con el que se peleó en el pasado. Y ojo a las vueltas de tuerca que da la serie: si Hiram provocó la fuga, ¿por qué ahora los quiere dentro? ¡Otro enigma que sumar más!

KJ Apa como Archie tras el salto temporal en 'Riverdale' | The CW

BETTY DEJA EL CAMIÓN Y SE COLOCA

Recordemos que Betty comenzó la quinta temporada a lo Clarice de 'El silencio de los corderos' y acabó conduciendo un camión en busca del asesino de prostitutas. No saber si su hermana Polly había sido secuestrada le animó a convertirse en una especie de Juana de Arco con gorra y cara de mala leche. Mientras, Jughead se liaba con Tabitha escuchando a Duran Duran y se encerraba en un bunker a escribir. Tabitha le ayudaba a atraer a la musa a base de setas alucinógenas mezcladas en una salsa para la hamburguesa. Pues bien, ahora tendremos a Tabitha y a Betty como nuevas aliadas, y también con problemas con las drogas. No se toparán con el alienígena que creyó ver Jughead, pero se lo pasarán estupendamente (o no) por culpa de unas patatas fritas extra de aliño. Betty también va a por todas: cambiamos a Polly por Jughead, pero el sentimiento de pérdida es el mismo.

Lili Reinhart como Betty en 'Riverdale' | The CW

JUGHEAD REAPARECE COMO ¿SUPERMAN?

Tras deshacerse de las esposas que le puso Tabitha para que no se hiciese daño, Jughead reaparece bastante hecho polvo, y luciendo una inusual camiseta con el logo del Hombre de Acero. ¿Dónde ha estado, qué le ha pasado? Es un superviviente de sí mismo, y tal vez de algún ser del espacio, aunque este tema quedó inconcluso. Su creencia de que los hombres polilla existen sigue siendo un misterio en el que deberán ahondar más adelante. ¿Son criaturas del espacio lo que vio Jughead y hace 50 años Pop? Aunque hablaban de experimentos militares del gobierno, todo quedó en el aire. Ante el estreno de los nuevos episodios de esta segunda tanda, los creadores de ‘Riverdale’ compartieron varios posters con los actores protagonistas acompañados por un misterioso objeto volador no identificado. ¿Es ese OVNI una pista o solo una vacilada más?

Jughead (Cole Sprouse), sorprendido en el 5x04 de 'Riverdale' | CW

PENELOPE Y CHERYL, NUEVO GRUPO MUSICAL

Penelope se siente libre cuando escapa de la cárcel. Tal vez, demasiado. Cheryl desconfía de ella, como no podía ser de otra manera, pero ambas acabarán cantando juntas. Penelope también quiere hacer dinero fácil y lo podría conseguir montando su propia iglesia. Este es un aperitivo musical para el gran regreso de la temporada, el de las Pussycats con Josie al frente. Antes del salto temporal, los chicos enterraban entre otras cosas las orejas de Josie con la promesa de que volverían a verse, pero ella no volvió. Desde el comienzo de la cuarta temporada que abandonó Riverdale para seguir con su proyecto musical junto a su padre, han pasado un chorrón de años. ¿Seguirá Penelope amenizando las veladas tipo gospel, cuál será el primer tema con el que Josie regresará al escenario? Habrá que verlo.

Vanessa Morgan y Madelaine Petsch como Toni y Cheryl en 'Riverdale' | The CW

HIRAM Y SU PASADO PROBLEMÁTICO

Uno de los personajes clave del regreso de 'Riverdale' es Hiram. Es el culpable del motín, de que los presos escapen, pero también de animar a Archie a detenerlos, lo cual es del todo surrealista. Pero ya sabemos cómo se las gasta Hiram, siempre veleta a su conveniencia. Si en el episodio 11 las pasa canutas, el episodio de la semana que viene nos mostrará el lado menos conocido del personaje. Ese que podría servir para entender por qué es tan maaalo. Hiram le contará a Reggie su historia, cómo pasó de ser un tipo del montón llamado Jaime Luna a convertirse en el mandamás de Riverdale. Culpa de su carácter agresivo la tuvo la desaparición de su padre, que ya sabemos lo que les gusta a los guionistas una buena venganza servida fría. Para interpretar a Hiram de joven han contado con Michael Consuelos, el propio hijo de Mark Consuelos de gran parecido físico con el actor.

