'Riverdale': 4 cambios que nos han hecho estallar la cabeza con el episodio 5x04 y su salto temporal

El adelanto del cuarto episodio de la quinta entrega de 'Riverdale' había puesto en alerta a los fans de la serie juvenil que más asesinatos por episodio regala. La temporada empezó suave, con los episodios que deberían haberse emitido en 2020 pero que se cancelaron por culpa de la pandemia. Tras la graduación de Archie y compañía, ¿qué ocurriría? Había mucha expectación, tanta, que su creador Roberto Aguirre-Sacasa decidió airear algunas de las claves de 'Purgatorio', un extraño episodio (y ya es difícil en el macabro pueblo de Riverdale) en el que sus protagonistas dejan de ser unos niñatos de instituto para convertirse en veinteañeros (en la vida real lo son, así que lo tienen chupado) dispuestos a recuperar su hogar, un Riverdale que sigue poblado de villanos y de misterios por resolver, claro. Porque aunque haya un salto temporal de siete años, una especie de reinicio de la serie, el pasado nunca muere en 'Riverdale'. ¿Qué ha ocurrido con Archie, Betty, Veronica y Jughead? 'Purgatorio' ha sido dirigido por Stephen Adelson, con guion de Aguirre-Sacasa, y promete ser uno de los episodios más vistos desde que la serie se estrenó en 2017.

Archie, el soldado que regresa a casa

KJ Apa como Archie en el 5x04 de 'Riverdale' | CW

El protagonista de 'Riverdale' desapareció frustrado porque fue el único que no se graduó del grupo. Y además perdió a Veronica por su atracción fatal con Betty (y por creer que era un lastre para ella). Vio el cielo abierto cuando se alistó en el Ejército. En vez de estudiar o componer canciones con su guitarra, Archie (KJ Apa) casi se juega la vida en la guerra y regresa a casa tras ser malherido. Tenía altas las expectativas por culpa de su padre, pero sin Fred Andrews en su vida las cosas se calmarán a partir de ahora.

Aunque haya un lapsus de siete años, los creadores han prometido abundantes flashbacks a lo largo de la temporada que irán explicando mejor las diferentes decisiones de los chavales, ahora ya veinteañeros. Obviamente, sobrevivir al enemigo en combate será de las experiencias más traumáticas de todas y veremos cómo Archie debe lidiar con ello. Cuando llega a Riverdale, descubre que la ciudad ahora está bajo el control de Hiram Lodge (Mark Consuelos) y eso que dejamos al padre de Veronica bastante enfermo (aunque deseoso de romperle la cara a todo mafioso que se le cruzase en su camino). Como un ave fénix, Hiram ha resurgido para ser el peor de los villanos de la serie, pues quiere acabar con la ciudad, que es como decir que quiere eliminar cualquier vestigio nostálgico del pasado de su hija y de sus amigos. ¿Qué habrá quedado de la oferta que le hizo Hiram a Archie de ser su teniente de alcalde? Seguramente nada, porque Archie llama a sus tres amigos para enfrentarse a él.

Betty, a la caza de asesinos en serie

Lili Reinhart como Betty en el 5x04 de 'Riverdale' | CW

Después de tontear con Archie y de perder a su hermanastro Charles (el asesino de pijos y novio de Chic, el hermano de Betty – es que lo de esta familia es de traca), el futuro de Betty (Lili Reinhart) solo podía mirar al FBI (recordemos que Charles siendo agente del FBI quiso reclutar como agente junior a Betty, la cosa viene de largo, vaya). Su meta: dar caza a los asesinos en serie que han proliferado en su propia familia (hasta ella teme portar los malditos genes asesinos).

Ahora es una agente del gobierno y como la Clarice de 'El silencio de los corderos' (parece una Jodie Foster en joven) se ha enfrentado a un psicópata que casi acaba con ella, un trauma que le unirá un poco más a Archie, pues ambos se han jugado la vida en sus respectivos trabajos. Recordemos que en la cuarta temporada, animado por Betty, Jughead se inspiró en serial killers como Zodiac o el propio Hannibal Lecter para su novela. Betty y Jughead confesaron que se querrían siempre, aunque Betty se fue a Yale y Jughead a Ioawa. Obviamente, el tiempo los volverá a unir pues estos dos parecen estar abonados a las crisis y los misterios.

Veronica, casada con un broker de Wall Street

Veronica Lodge en 'Purgatorio', el 5x04 de 'Riverdale' | CW

La que fuera una de las jóvenes más emprendedoras de Riverdale, ya sea sirviendo hamburguesas en el Pop’s o fabricando ron de arce en La Bonne Nuit, y con sus padres separados (Hermione quería divorciarse para protagonizar un reality), ha sentado la cabeza y lo ha hecho con un tipo que se parece sospechosamente a su propio padre y con el que vive en el lujoso Upper East Side. Veronica (Camila Mendes) se ha casado con Chad Gekko cuyo apellido ya indica por donde van los tiros porque, sin Archie, Veronica no se iba a emparejar con un cualquiera. El chico homenajea al protagonista de 'Wall Street’' (Gordon Gekko, interpretado por Michael Douglas) y trabaja en las finanzas, claro está. Lo interpreta ahora Chris Mason ('Broadchurch') que sustituye a Reid Prebenda (ya que Gekko apareció antes en el spin-off 'Katy Keene'). Sin Veronica, al frente del Pop’s estará Tabitha Tate (Erinn Westbrook, 'The Resident', 'Glee') la nieta de Pop (Alvin Sanders) que se esforzará por convertir el restaurante de su abuelo en una franquicia. ¿Qué ha ocurrido con La Bonne Nuit? Ahora se llama Whyte Wyrm y lo regenta Toni (Vanessa Morgan), que llega con un secretillo bastante potente.

Jughead, el escritor maldito

Jughead (Cole Sprouse), sorprendido en el 5x04 de 'Riverdale' | CW

"Estamos condenados a que nos persiga esta ciudad el resto de nuestras vidas", le decía Jughead a Betty en el anterior episodio. Y así seguirá siendo. Que se deshiciese por fin de su sempiterno gorrito (al meterlo en la cápsula del tiempo) ya daba una pista de que Jughead (Cole Sprouse) dejaría atrás esa especie de codependencia que arrastra, ya sea con el mencionado accesorio de lana como con sus amigos a los que describe incansable con su voz en off (por no hablar de su hermana Jellybean que resultó estar también un poco perturbada al grabar los vídeos snuff).

Le dejamos en el 'Pop's' solo, un año después de la graduación, esperando, como acordaron, a que Archie y los demás aparecieran. Nadie abrió la puerta para dolor de su alma, él que es un poeta, lo que le dejó bastante frustrado. Jughead, diría su voz en off: "Espabila, que te has quedado más solo que la una". De ahí, que el escritor que lleva dentro por fin floreciese al publicar su primera novela –le incluyeron en el llamado The New Brat Pack– lo que no quita que siga un pelín atormentado cuando se sienta frente a la página en blanco. Jughead, que luce pantalones pesqueros, se fue a vivir a Alphabet City (un gag cachondo) y se considera un escritor maldito, así que continuará retroalimentando sus propias incertidumbres y miserias.

