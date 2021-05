'El joven Sheldon': ¿Qué ocurrirá en las próximas temporadas que ya nos adelantó 'The Big Bang Theory'?

A MISSY LE IRÁ MAL EN EL AMOR

'El joven Sheldon' sigue siendo una de las comedias más vistas en EE UU. La cuarta temporada comenzó tarde por la pandemia y ha contado con 18 episodios en vez de los 22 habituales. Tal vez por eso, esta cuarta entrega ha ido veloz y ha avanzado muchas de las tramas. Durante su emisión, además, los creadores confirmaron la renovación por tres temporadas más, así que se da por descontado que han creado la base para ir desarrollando más a fondo las diferentes historias de los Cooper.

En el último episodio de la cuarta temporada llamado 'El salvaje y confuso mundo de las dinámicas no lineales' el leit motiv es Missy, la hermana melliza de Sheldon. Como dice el nombre del episodio todo es impredecible en 'El joven Sheldon', y el intento de madurar de Missy a sus 11 años ha provocado un efecto dominó en el resto de su familia. La vida es sí impredecible como cuando golpeas con un taco una bola de billar. Carambolas de la vida. Missy se siente mayor, quiere aparentar más edad para atraer al chico que le gusta, Marcus, porque este anda de la mano con una chica de más edad. Sus lloros no los entiende Sheldon que para las matemáticas es un genio pero para los sentimientos tiene mucho que aprender.

En 'The Big Bang Theory' Sheldon ya hablaba de su melliza Missy, cómo fue desgraciada en el amor, con un matrimonio que no funcionó. Además, Missy se quedó estancada ya que al menos sus hermanos tuvieron cierto éxito en sus respectivas carreras. Que Missy sufra este desamor al final de la temporada 4 da a entender que podría ser una constante en su vida. Aunque es la melliza de Sheldon no es tan inteligente como él, y de hecho le reprocha a su madre que en las discusiones siempre se ponga del lado de su hermano. La futura Missy se centrará en su matrimonio en vez de intentar ser alguien independientemente del hombre que tenga a su lado. Y eso es algo que le reprocha el pequeño Sheldon, que le da un gran consejo a su hermana: no deberías cambiar por un chico. Tal vez, lo más inteligente emocionalmente hablando que le ha podido regalar. Pero, ¿le hizo caso Missy? Por lo que sabemos por 'The Big Band Theory', seguramente no.

SHELDON CAMBIARÁ CON 14 AÑOS

En el último episodio de la cuarta temporada, Missy huye de casa enfadada y Sheldon la acompaña a una cabaña donde ella suele refugiarse. Aunque son mellizos y Sheldon deba cuidar a su hermana porque según su abuela Connie nació antes que ella lo cierto es que poco tienen que ver. Mientras Missy quiere evolucionar y se deshace de sus muñecas, Sheldon odia los cambios, los teme. De ahí que el chiste con el que termina esta cuarta temporada mire hacía el futuro.

Missy cree que Sheldon cambiará en algún momento como le ha ocurrido a ella y dejará de hablar de 'Star Trek'. La voz en off de Sheldon –la del actor Jim Parsons– comenta que esa apuesta su hermana Missy la perdió pues es sabido que Sheldon seguirá siendo un nerd y con mucho orgullo. Puede que los hermanos dejen de compartir habitación y se amplíen sus horizontes. No sabemos si Sheldon seguirá mencionando las historietas de Scooby Doo cuando tenga miedo, pero lo que sí conocemos es que su ídolo el señor Spock seguirá en su corazón. Los hermanos entrecruzan sus dedos y aunque es una apuesta perdida, esto les une un poco más.

Recordemos que en esta cuarta entrega, Sheldon se graduó y comenzó la universidad como asistente de laboratorio a los 11 años. Si cada temporada, suponemos, es un año en la vida de

Sheldon, no será hasta los 14 años, en la séptima entrega, cuando Sheldon sea aceptado en CalTech. Si bien, Sheldon será tan freak como lo es ahora, será a esa edad también cuando sufra uno de los reveses de su vida, con la muerte de su padre George, el gran tema que ha dejado en el aire la cuarta temporada y que se merece su propio apartado.

Tam y Sheldon en 'El joven Sheldon' | CBS

UNA ANUNCIADA TRAGEDIA

El desamor de Missy también provoca una pelea entre sus padres. Así que la relación de los mellizos es el único cambio a tener en cuenta pues sus padres evidencian también que algo no va bien entre ellos. Mientras el entrenador de fútbol se ha resignado a vivir una vida que tal vez no es la que esperaba, la madre aspira a mucho más, aunque se encuentre barreras. En el trabajo quiere dar los sermones del pastor Jeff, que ha sido padre, y básicamente sustituirle, pero ella no es la jefa. Y cuando llega a casa la toma con su marido, al que reprocha que sea ella la que siempre hace la cena. Mientras el hijo mayor intenta consolar a su madre haciéndole una sopa incomible, el padre se va solo a jugar al billar –ese billar que aparece desde el inicio del episodio– dejando entreabierta una sugerente puerta, ya que la recién divorciada Brenda se acerca y George acepta su compañía.

Recordemos que el adulterio del padre de Sheldon ya sobrevolaba como tema en 'The Big Bang Theory' cuando en la décima temporada Sheldon le contaba a Penny que tenía la manía de tocar tres veces para entrar en una habitación porque se encontró a su padre con otra mujer cuando tenía 13 años. Que George y Brenda tengan un affaire no sería nada descabellado, algo que pondría en serio peligro el matrimonio. Pero no solo eso. En el penúltimo episodio de esta cuarta temporada, Sheldon reconocía que pudo hablar con su padre de todo, que no se dejó nada en el tintero, lo que lleva a pensar en una muerte prematura de George. Ya en el episodio (1x3) George fue llevado de urgencias al hospital por un ataque cardiaco.

Como recordaba Sheldon en 'The Big Bang Theory' sus padres se peleaban siempre, así que a los creadores no les queda otra que seguir a rajatabla la continuidad y han sembrado con este final de la cuarta temporada la semilla para una posible infidelidad con Brenda Sparks. El cocreador de la serie Steve Molaro comentó que estas historias sobre los padres ya se han escuchado en 'The Big Bang Theory' y debían irse explicando.

Dejamos pues a los Cooper enfadados y de la peor manera posible. La hija Missy por no conseguir al chico que le gusta y los padres por no haber perseguido sus respectivas ambiciones. Los tres se sienten presas de sus vidas. Missy tiene toda la vida por delante para conseguir a todos los Marcus que quiera –aunque ya sabemos que tampoco le irá del todo bien–, pero lo de los padres de Sheldon es otro cantar, algo que sí puede provocar un tsunami en esta familia. La quinta temporada estará llena de sorpresas y de continuos guiños relacionados con 'The Big Bang Theory'. Seguramente sea el mejor momento para ponerse al día con la serie porque las próximas entregas prometen mucho salseo y situaciones al límite, tal vez, nunca vistas antes en esta comedia familiar.

'El joven sheldon' | CBS

Seguro que te interesa:

El gran error de 'The Big Bang Theory' sobre el Premio Nobel de Sheldon y Amy que ha resuelto 'El Joven Sheldon'