'Falcon y el Soldado de Invierno': Así busca Marvel al heredero de Capitán América

'Falcon y el Soldado de Invierno' ('Falcon and the Winter Soldier'), tenía que haberse estrenado en agosto de 2020, antes que 'Bruja Escarlata y Visión' (WandaVision). Estaba pensada para ser la primera serie de Marvel de Disney+ pero la producción se pospuso por la pandemia y tuvieron que dar prioridad a los habitantes de Westview. Sin embargo, esta otra pareja, Halcón y el Soldado de Invierno, no tenían de qué preocuparse.

El avance de la serie producida por Kevin Feige que se presentó en la pasada Super Bowl batió todos los récords de visionados (125 millones de visitas en 24 horas). Estas historias de los personajes de Marvel en las que se puede profundizar más que en el cine siguen enganchando. Que se lo digan al fandom: seis de las 20 películas de Marvel son las más taquilleras de la historia. ¿Consigue ‘Falcon y el Soldado de Invierno’ estar a la altura? Habrá que ver la miniserie al completo, pero nuestra sensación con el primer episodio es que el fan se lo va a pasar en grande (sin spoilers).

Entre sus aciertos está el desarrollo de ambos personajes gracias entre otros a los guionistas Malcolm Spellman (de la serie 'Empire') y Derek Kolstad (creador de los personajes de la saga 'John Wick'). Palabras mayores. Regresa Anthony Mackie como Sam Wilson, alias Halcón (a partir de ahora, Falcon), al que Capitán América entregó su escudo con el beneplácito de Bucky Barnes.

Sebastian Stan regresa como el Soldado de Invierno, mejorado genéticamente en la II GM, el asesino al que lavaron el cerebro, convertido en aliado de los Vengadores.

El espectador que quiera estar al tanto de las aventuras anteriores de estos dos –para no perderse detalle de la miniserie, aunque tampoco es necesario– tendrá que echar un vistazo (incluidos los cameos) a 'Capitán América: El primer vengador' (2011); 'Capitán América: El Soldado de Invierno' (2014); 'Vengadores: La era de Ultrón' (2015); 'Ant-Man' (2015); 'Capitán América: Civil War' (2016); 'Vengadores: Infinity War' (2018); 'Black Panther' (2018) y 'Vengadores: Endgame' (2019).

El dato imprescindible para el neófito es que la pareja, que se unió en los momentos finales de 'Vengadores: Endgame', debe formar equipo en esta nueva aventura que pondrá a prueba sus habilidades frente a un grupo de milicianos enmascarados (que aparecen bien pronto). Su némesis es el Barón Zemo (Daniel Brühl, 'El alienista'), el gran villano de 'Capitán América: Civil War'. Encerrado en prisión por el gobierno (¿cómo logró escapar?) regresa para hacer de su venganza un plato bien frío pues cuenta con seis horas para hacerles la vida imposible (si no le dan caza antes). Además de ver en acción a Falcon (en una trepidante secuencia en el aire con helicópteros incluidos) el primer episodio de la miniserie sirve para seguir lo que hace cada uno por separado. Por eso, verlos formar equipo será uno de los momentos más esperados para los fans. También entender un poco mejor de donde vienen y qué les pasa a nivel psicológico tras los eventos vividos. Por qué se van a necesitar el uno al otro aunque en principio sean, como han mencionado los productores, dos trenes a punto de colisionar. En efecto, se necesitarán mucho más de lo que creen.

La directora Kari Skogland ('El cuento de la criada') es la encargada de crear la tensión y la acción necesarias en esta nueva entrega de seis episodios que se sitúa seis meses después de 'Vengadores: Endgame'. El mensaje cala de primeras: al igual que la sociedad actual intenta encajar en una nueva normalidad post-covid, los protagonistas deben adaptarse a la nueva situación sin Capitán América. Recordemos que Steve Rogers (Chris Evans), ya envejecido por sus viaje al pasado, le daba su escudo a Sam Wilson, convirtiendo a este en el nuevo Capitán América.

Sin embargo, este relevo se convierte más en una carga que en una bendición. Y este es uno de los asuntos (sino el principal) que explorará la serie. ¿Cómo se acogería en EE UU ahora mismo la idea de un superhéroe afroamericano, de un Capitán América negro? Tanto Wilson como Bucky Barnes deben honrar su legado, continuar donde él lo dejó, pero no será nada sencillo. Ellos seguirán pensando que no habrá otro tipo igual, lo que lo convierte en una potente metáfora: ese escudo pertenece a otra persona. Como ha comentado Feige, no es nada sencillo para Sam Wilson convertirse en icono, en transformarse en la encarnación del heroico patriota.

Además de los héroes y del gran villano Zemo, causante de la guerra y que mostrará por primera vez su traje completo, habrá otras caras conocidas, como la de Sharon Carter (Emily VanCamp, 'Revenge', 'The Resident'), ex agente de SHIELD que huyó y se escondió por ayudar a Rogers (la hemos visto en 'El Soldado de Invierno' y en 'Civil War'); James Rhodes, alias Máquina de Guerra (Don Cheadle, ahora a tope con 'Black Monday'), que asoma ya desde el primer episodio); el mercenario Batroc (Georges St-Pierre) de 'El Soldado de Invierno', y, como novedad, John Walker (el US Agent), que en los cómics es el nuevo Capitán América, en su primera aparición en una serie de acción real. Sería el sucesor designado por el Gobierno creado por el ejército, y está interpretado por Wyatt Russell ('Lodge 49', 'Overlord').

Acción, acción y más acción desde el minuto uno (nada que ver con la aparentemente tranquila 'WandaVision'), el primer episodio de ‘Falcon y el Soldado de Invierno’ contiene algunas escenas que nada tienen que envidiar a las cinematográficas, si es que alguien lo dudaba. Pero también muestra el día a día de los dos protagonistas como ciudadanos normales (si es que esto es posible). Sam con su hermana Sarah Wilson, interpretada por Adepero Oduye (‘Así nos ven’, ’12 años de esclavitud’), y Bucky, con, bueno, una joven algo ¿enigmática?, dejémoslo ahí (Miki Ishikawa, ‘The Terror’).

Ambos están intentando encontrar una nueva identidad. El catalizador puede ser Rogers, pero se irán alejando de esa idea para (esperemos) profundizar en otros temas, algo posible gracias al formato. Aunque sus creadores siguen comentando que, en realidad, más que un spin-off televisivo de una película de Marvel, cada episodio lo han rodado como un evento dentro de una gran historia por lo que no dudan en venderlo como una película de seis horas. El eterno (e insustancial) debate.

