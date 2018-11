'El descubrimiento de las brujas', un 'Harry Potter' para adultos

FUTURA TRILOGÍA

Deborah Harkness escribió en 2011 'El descubrimiento de las brujas', libro que se convirtió en bestseller y tuvo su continuación en 'La sombra de la noche' (2012) y 'El libro de la vida' (2014). La autora de la exitosa trilogía contó en la pasada Comic Con de San Diego cómo se decantó por una serie de televisión ante la imposibilidad de adaptar las aventuras de sus protagonistas en formato largometraje. A los ocho episodios que componen la primera temporada, que emite Sky en España, se añadirán los correspondientes a dos entregas más, confirmadas hace unos días. Aunque con la supervisión de la propia Deborah Harkness, que también es productora ejecutiva, el guión ha corrido a cargo de Kate Brooke ('Mr. Selfridge') y la dirección es de Juan Carlos Medina ('Insensibles').

AMOR PROHIBIDO

La adaptación de los libros de Deborah Harkness nos sumerge en un mundo en el que, sin saberlo, los humanos conviven con brujas, vampiros y demonios. Una institución llamada la Congregación supervisa que todo esté en orden, basándose en un pacto por el que están prohibidas las relaciones entre especies. Dos parejas se saltarán las estrictas reglas. Por un lado, los demonios Nathaniel y Sophie. Aunque ella es un demonio, todos sus antepasados son brujos, así que les preocupa no saber qué será exactamente el bebé que esperan. Por otro lado, la bruja Diana y el vampiro Matthew también vivirán su particular Romeo y Julieta, una apasionada historia de amor que comienza con el descubrimiento de un extraño manual de alquimia.

EL EXTRAÑO MANUSCRITO

La académica (y bruja) Diana Bishop descubre en una biblioteca de Oxford un antiguo manuscrito que se creía desaparecido. Al abrirlo, su "activación" provoca que un genetista (y vampiro), Matthew, contacte con ella. El manual explica el origen de los vampiros y cómo se podría acabar con ellos, algo que pone en guardia a Matthew. Mientras la pareja intenta proteger ese legado, el líder de la Congregación, el brujo Peter Knox, que odia a los vampiros, intentará por todos los medios hacerse con él. Aunque la magia está muy presente en la serie (la alquimia como precursora de la química moderna), una de las claves de 'El descubrimiento de las brujas' es que las cosas transcurren con cierta “normalidad” pues las brujas, los vampiros y los demonios deben convivir con los humanos sin despertar la mínima sospecha.

Teresa Palmer en 'El descubrimiento de las brujas' | Objetivo TV

QUIÉN ES QUIÉN

La inconformista Diana Bishop (Teresa Palmer, 'Memorias de un zombie adolescente') es una bruja moderna, la bruja más poderosa que hay, aunque ella aún no lo sabe. Reniega de su especie, aunque es descendiente de la primera bruja ejecutada en Salem. Sus padres fueron asesinados por ser brujos y no quiere participar de ningún aquelarre. Cuando conoce a Matthew, descubrirá el pasado oculto de su familia y sus nuevos poderes.

Matthew Clairmont (Matthew Goode, Downton Abbey) nació en Francia hace 1.500 años. Es un vampiro arrogante, que ha vivido varias vidas y que se enamora de Diana cuando ésta activa el manuscrito que podría poner en peligro a su especie. El poder de Diana es tal que se siente hipnotizado por ella. Nunca ha tenido descendencia, algo que le preocupa y que con Diana podría cambiar.

Sarah Bishop y Emily Maher (Alex Kingston –'Doctor Who'– y Valerie Pettiford, 'The Blacklist') son pareja, unas brujas que cuidaron de Diana cuando sus padres murieron. Quieren que Diana abrace su poder, que reconozca su herencia, ya que es vital para conocer de dónde viene. En la serie no esconden que son lesbianas, si no que son brujas. Alex Kingston, además, es productora de la serie.

Peter Knox (Owen Teale, 'Juego de tronos') es el oscuro líder de la Congregación, la misteriosa institución que vela por la paz entre brujos, vampiros y demonios. Odia a los vampiros y ambiciona el manuscrito para poder acabar con ellos.

LO MEJOR Y LO PEOR

Lo mejor de la serie es la elección del casting, la presentación de personajes y el universo creado para televisión surgido de la trilogía literaria. Al igual que en otras sagas como 'Harry Potter', la magia está muy presente y sirve para proponer situaciones sorprendentes. La tensión sexual no resuelta entre los protagonistas conlleva su dosis de suspense adicional (está bien en pequeñas dosis). También destacan las localizaciones en Gales, Oxford y Venecia.

Lo peor de la serie son algunos de los personajes secundarios y el hecho de que llegue cuando tenemos cierta saturación de ficciones televisivas con brujas, pues han coincidido también los estrenos del revival de 'Embrujadas' y la terrorífica 'Las escalofriantes aventuras de Sabrina'. Para los que renieguen de pasiones al estilo 'Crepúsculo', la relación entre los protagonistas (que va a más) podría edulcorar demasiado una historia de fantasia que encuentra su gancho esencial en una estética elegante y en las interacciones imaginativas entre especies.