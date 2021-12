10 series que regresan en 2022 sin sus protagonistas

'Billions' sin Damian Lewis

Tras cinco temporadas, 'Billions' se queda sin uno de sus icónicos personajes, Bobby 'Axe', el multimillonario tecnológico al que no daba tregua el fiscal del distrito sur de Nueva York interpretado por Paul Giamatti. El actor Damian Lewis decidía dejar la serie tras el fallecimiento de su mujer, la también actriz Helen McCrory, que murió de cáncer en abril. En la sexta temporada, Corey Stoll tomará el relevo, como la nueva némesis del político para continuar la habitual lucha de egos que vertebra la serie.

'The Resident' sin Emily VanCamp

Emily VanCamp | Gtres

Tras cuatro temporadas, Emily VanCamp decidió abandonar 'The Resident' aunque sin especificar los motivos. Luego reconoció que su decisión se debía a su reciente maternidad. Entre sus nuevas prioridades no se encontraba la de continuar interpretando a la doctora Nic Nevin en el drama médico coprotagonizado junto al actor Matt Czuchry. En la ficción, curiosamente, la pareja de doctores tenía una hija al final de la cuarta entrega.

'Los Bridgerton' sin Regé-Jean Page

Tras una única temporada y con un rotundo éxito popular, Regé-Jean Page anunciaba que no regresaría en la segunda temporada de 'Los Bridgerton'. Parte del encanto de esta serie de época trufada de anacronismos había recaído en el desconocido actor, de ahí la sorpresa de los fans cuando desveló que dejaba la serie que le había lanzado a la fama gracias al personaje del duque de Hastings. ¿El motivo? Él se había comprometido a una única entrega así que nunca había planeado volver.

'Riverdale' sin Mark Consuelos

Mark Consuelos y Camila Mendes en 'Riverdale' | The CW

Tras cuatro temporadas, uno de los villanos más carismáticos de 'Riverdale' decía adiós. En un comunicado, el actor Mark Consuelos explicó que la serie seguiría sin el padre de Veronica, Hiram Lodge, ya que consideraba que el arco de su gran personaje había llegado a su fin. La quinta entrega, que se ha dividido en dos, arrancaba con las consecuencias del último regalito de Hiram, que se iba haciendo gala de su maldad incurable, al dejar tras de sí el caos al colocar una bomba en el pueblo.

'The Rookie' sin Titus Makin

Tras dos temporadas, el actor Titus Makin amenazó con dejar la serie tras el asesinato de George Floyd. Argumentó que como hombre negro echaba en falta que el policía que interpretaba no se viera involucrado en alguna trama de racismo y corrupción policial. Decidió quedarse cuando acordó con el creador abordar este tema. Nadie vio venir lo que ocurrió. En la tercera temporada, su personaje fue eliminado, al ser ejecutado. Es más, el actor no rodó la escena, usaron un doble de cuerpo. Titus Makin no volverá, pero nos quedamos con las ganas de saber qué pasó realmente al final.

'Embrujadas' sin Madeleine Mantock

Tras tres temporadas, la actriz anunciaba su marcha, una elección inesperada para los seguidores del revival de 'Embrujadas'. Madeleine Mantock confirmó que había sido una “difícil decisión” aunque no especificó los motivos. Lo más intrigante del asunto es una extraña coincidencia: al igual que Macy, la actriz Shannen Doherty, también la hermana mayor, abandonó la serie original tras tres entregas. Brujería o no, la cuarta temporada ha tenido que retrasar su fecha de estreno.

'Chicago Fire' sin Jesse Spenser

Tras 10 temporadas, el capitán Matt Casey abandonaba el batallón 51 de los bomberos, concretamente en el episodio 200. Jesse Spencer explicó que necesitaba un respiro tras haber encadenado dos series tan exitosas como ‘House’ y ‘Chicago Fire’, 18 años sin parar que le habían alejado de su familia. Ese mismo descanso lo protagonizó el actor australiano también en la ficción, cuando Casey decide dejar el cuerpo para cuidar a los hijos de su mejor amigo.

'CSI: Las Vegas' sin William Petersen

William Petersen en 'CSI: Las Vegas' | CBS

Tras una única temporada, el revival de 'CSI: Las Vegas' volvía a perder a su carismático protagonista. William Petersen, que dejó la serie original en su novena temporada en 2009, regresaba a la ciudad de los casinos interpretando de nuevo a su icónico Grissom para hacer tándem una vez más con Jorja Fox como Sara. Lo que los fans desconocían es que Petersen solo había firmado por estos 10 episodios pues de inicio iba a ser una miniserie, pero el éxito del regreso provocó su renovación para una segunda temporada. Habrá que ver si su ausencia repercute en las audiencias.

'The Blacklist' sin Megan Boone

Tras ocho temporadas, Red (James Spader) se quedaba sin su compañera de fatigas Liz (Megan Boone). La actriz confirmó su salida con tiempo así que su personaje pudo completar el arco antes de abandonar la serie. Aunque no se especificó el por qué de la decisión, lo cierto es que la actriz, que se había centrado exclusivamente en 'The Blacklist' desde su estreno en 2013, ha creado una productora con el objetivo de desarrollar sus propios proyectos.

'Navy: Investigación criminal' sin Mark Harmon

Tras 18 temporadas (que se dice pronto), uno de los actores mejor pagados de la televisión, Mark Harmon, decidía dejar de interpretar al personaje que mayor popularidad le ha dado. El agente especial Jethro Gibbs surgió de 'JAG: Alerta roja' y se convirtió en el protagonista de su spin-off, 'Navy: Investigación criminal'. Gibbs resolvía su último caso en el cuarto episodio de la entrega 19 y decidía quedarse en Alaska de forma indefinida. El actor, que es productor de la serie, no ha cerrado la puerta a un posible regreso. Por el momento, para reforzar su ausencia, han fichado a Gary Cole ('The Good Fight').