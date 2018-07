1. Precedente seriéfilo. Que una serie como ‘Paquita Salas’, que no tiene miedo de sí misma y que habla al espectador desde la honestidad se emita en una cadena de televisión como Neox sienta un estupendo precedente televisivo. Gracias a decisiones como esta, las cadenas incluirán propuestas más innovadoras en su programación, y destierra el mito de que una cadena en abierto no tiene por qué emitir únicamente ficciones multi target. Y

2. Riesgo por otras propuestas. El éxito arrollador de ‘Paquita Salas’, a la que solo le ha bastado la emisión de un episodio para estar en boca de todos, abre el camino para que sean más y más las series que traten de innovar a pesar de no tener un enorme presupuesto o un casting de grandes estrellas. Cada serie tiene su hueco y desde luego ‘Paquita Salas’ ha logrado el suyo a través de la mejor representante de actores que hemos conocido en el mundo de la ficción.

3. Es un producto más allá de lo digital. Muchos han intentado etiquetar a la serie como un producto de ficción digital. Y nada más lejos de la realidad. ‘Paquita Salas’ se ha estrenado en una plataforma online, sí, pero eso no le desmerece de ser una serie que ha refrescado y mucho el panorama catódico actual. Es como cuando rechazaban que Netflix no tuviese la puerta abierta para las nominaciones a los Emmy. Estamos en 2016 y más que ficción televisiva se habla de entretenimiento global. La etiqueta de webserie, en este caso, le queda muy pequeña.

4. Atraer nuevos públicos. Si no la has visto, ahora no tienes excusa. Y en cuanto la veas querrás ver el segundo, cuya emisión está prevista para el mes de septiembre de nuevo en Flooxer. Al final, la emisión en NEOX vendrá a sumar más espectadores a una de las series españolas más comentadas en las redes sociales de los últimos años. Y es que Para ‘Paquita Salas’ todas las pantallas son pocas.

5. Mereces conocer a un personaje como Paquita Salas. Sólo viendo la serie podrás saber quién es esta representante de provincias que llena cada plano. Brays Efe, espléndido, crea un personaje entrañable, divertido y descarado. Lo hace muy bien y lo tenía muy difícil para saber caracterizarse como mujer y salvar al personaje de forma excelente. Conocer a Paquita significa amar a Paquita.