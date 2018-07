'Master of None': la genialidad de lo cotidiano

'Master of None' trata de nada y de todo. La serie, muy libre en cuanto a estructura y planteamiento (no hay más que ver el atípico piloto), tiene un marcado e irrenunciable estilo contemporáneo, poniendo sobre la mesa no pocos temas incómodos, como las parejas interraciales, los estereotipos de los indios en Estados Unidos o las imposiciones sociales en cuanto a las relaciones sentimentales.



Un relato muy bien hilado bajo un mordaz guión al que Aziz Ansari ha sabido poner voz con una interpretación arrolladora, que además le ha valido su primera nominación a los Globos de Oro. El actor, en estado de gracia, no solo ha sido capaz de dar vida un personaje apetecible e interesante para el espectador, sino que logra hacerlo tremendamente real, casi como si fuese un personaje de un docu-reality más que de una serie.



El sentido del humor de 'Master of None' tiene bastante que ver con dos series que, paradójicamente, son muy diferentes. Por un lado tiene un cierto punto satírico de ‘Louie’ y por otro lado incluye un retrato generacional y cotidiano, aunque de diferente edad, que podemos ver perfectamente en 'Girls' y en menor medida en 'Togetherness'. Con todo, la ficción de Netflix es un producto muy original y muy diferenciado del resto de propuestas de la competencia.



En tan solo diez episodios se desgranan temas muy actuales: qué hacer con tu vida una vez que superas los 30, como asimilar el fracaso profesional, las legítimas diferencias en las aspiraciones de una pareja o la complicada relación con tus padres cuando eres independiente. En este sentido, la serie se crece a medida que avanzan los episodios y es en la segunda mitad de la primera temporada donde está lo mejor de ‘Master of None’.

No es fácil encontrar una serie que tenga un relato propio y que además cree tanta complicidad con el espectador. 'Master of None' es una serie imprescindible y no sólo para los seriéfilos que tienen un 3 como primer dígito en su próximo cumpleaños.